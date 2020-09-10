В таллиннских автобусах прекратят открывать переднюю дверь

С завтрашнего дня, 11 сентября, в таллиннских городских автобусах перестанут открывать переднюю дверь, чтобы защитить водителей от коронавируса, пишет Postimees.
По словам председателя правления предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Дениса Бородича, в условиях увеличения количества зараженных коронавирусом важно защитить от угрозы заражения и своих работников: «С завтрашнего дня передние двери всех автобусах на остановках будут оставаться закрытыми, а до передних сидений за водительской кабиной будет создана зона безопасности, в которую пассажиры попадать не смогут. Речь идет об оправдавшем себя весной методе».
Бородич добавил, что для обеспечения безопасности пассажиров автобусы продолжат дезинфицировать два раза в день как в депо на Кадака и Петербури-теэ, так и в Мяннику, Хобуяама, в Ыйсямяэ и на Балтийском вокзале, где несколько раз в дней дополнительно дезинфицируются контактные кнопки в пассажирском салоне.
По словам представителей TLT, проводящие дезинфекцию работники прошли обучение еще весной и используют лучшие методы работы и средства. «Мы можем со своей стороны свести риск заражения в общественном транспорте к минимуму, однако ждем и от пассажиров ответственного поведения», - сказал Бородич. По его словам, нужно выполнять требования гигиены, при проявлении симптомов болезни оставаться в самоизоляции, а для достижения большей уверенности разумно надевать в общественном транспорте маску.
Во время весеннего кризисного периода в Таллинне не было зарегистрировано ни одного случая заражения, вызванного пользованием общественным транспортом, также не заболел ни один водитель TLT.