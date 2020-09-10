Вадим Белобровцев: столичные школы готовы к коронавирусу

Таллиннские школы предпринимают превентивные меры для предотвращения растущей угрозы коронавирусной инфекции и в случае необходимости готовы перевести отдельные классы на дистанционное обучение.
«Из-за того, что заболел ученик, класс одной из таллиннских школ переведен на дистанционное обучение, но не вся школа, как это было весной, - сказал Вадим Белобровцев. – Это те самые ситуации, к которым Таллинн готовился и из-за чего и применяются превентивные меры. Ни одну столичную школу не отправят на дистанционное обучение в целях профилактики, у каждой из них есть возможность исходя из потребностей учеников и учителей применить предупредительные меры; также подготовлены сценарии на случай, если заболеют ученики или учителя».
По словам Белобровцева, весной каждая ситуация разрешалась в индивидуальном порядке, но теперь возможные сценарии проработаны и учебные заведения знают, как действовать в разных ситуациях.
«Родителям, как и Союзу родителей, не нужно беспокоиться, потому что школы готовы к возможным случаям заболевания коронавирусной инфекцией, а детей не планируется беспричинно переводить на дистанционное обучение», - пояснил вице-мэр.
Таллиннский департамент образования совместно со школами провел подготовку для того, чтобы максимально эффективно препятствовать распространению вируса COVID-19. В числе мер необходимой подготовки и контроль здоровья детей, для этого приобретаются термокамеры и готовятся необходимые помещения для изоляции. Для снижения физических контактов среди учеников школы подготовились к новой системе работы: вход, по возможности, через разные двери, гибкость в организации начала учебного дня, распорядке перемен и обеденных пауз, а также использование возможностей обучения на свежем воздухе. По возможности, школы организуют учебный процесс по принципу «родного класса», частичное дистанционное обучение будет применяться лишь в случае необходимости среди учеников второй и третьей школьных ступеней, а также гимназистов. Учителя, прежде всего те, кто относится к группе риска, во время контактного обучения используют в качестве средства индивидуальной защиты визиры. В школах проводится основательная уборка и дезинфицирование контактных поверхностей.
Вчера горуправа постановила, что городская система будет постепенно переходить к использованию превентивных мер. В том числе это значит использование средств личной защиты, принцип рассредоточения во внутренних помещениях, соблюдение дистанции, эффективную очистку рабочих помещений, проведение рабочих встреч и обучения в интернет-среде и, при возможности, перевод персонала на удаленную работу.
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