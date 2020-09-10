Чт, 10.09.2020
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Яна Тоом

Кипр не одобрит санкции ЕС по Белоруссии без введения санкций против Турции

Иллюстративный снимок.

ФОТО: PETROS KARADJIAS/AP

Представители Кипра сообщили коллегам по ЕС, что не подпишут предложения о введении санкций в отношении белорусских чиновников, если страны Евросоюза также не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"План по введению санкций в отношении белорусских чиновников за оспариваемые результаты президентских выборов в прошлом месяце и подавление последовавших за ними протестов заручился поддержкой, но только после того, как министры иностранных дел пообещали параллельно ускорить работу по санкциям в отношении Турции", - пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что еще в июне Кипр предлагал добавить в санкционный список ЕС семь турецких компаний, но рассмотрение этого предложения продвигается "со скоростью улитки".

"Пока в санкционный список ЕС за ведение буровых работ в экономической зоне Кипра внесены лишь два частных лица и ни одной компании, хотя в ЕС и признают эту деятельность незаконной", - пишет Bloomberg.

"Стремление Кипра форсировать этот вопрос может нанести ущерб усилиям ЕС по урегулированию спора между Грецией и Турцией по поводу морских претензий в Эгейском море. Но Кипр настаивает на том, что нарушение его морской зоны - это отдельная и насущная проблема, требующая ответных мер", - отмечает агентство.

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