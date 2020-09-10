Юри Ратас: во время этого кризиса на государство ложится огромная ответственность

Правительство продолжило сегодня обсуждение проекта государственного бюджета в Сагади, сосредоточившись на потребностях в дополнительном финансировании, возможностях бюджета, мерах по оживлению экономики и подготавливаемых возможностях использования внешних субсидий.
Премьер-министр Юри Ратас заверил, что на государство во время этого кризиса ложится огромная ответственность, поскольку от принимаемых в рамках проекта государственного бюджета решений зависят благополучие и заработок множества людей. «В трудные времена мы должны через бюджет поддержать экономику, чтобы безопасно выйти из кризиса и помочь экономике вновь начать уверенно расти. Правительство взвешивает введение как можно более четко сфокусированных мер для поддержки экономики, которые помогут сферам, сильнее всего пострадавшим от ограничений. При необходимости мы должны пересмотреть уже принятые меры и лучше их сфокусировать, - сказал Ратас. – Курс – на восстановление. Наша цель – сформировать бюджет, который поможет победить кризис».
Ратас добавил, что вчера и сегодня правительство подробно обсуждало, как лучше всего использовать средства из фондов Европейского союза, выделенные Эстонии в период с 2021 по 2027 год: «Мы единодушны в том, что министры, чиновники и руководители проектов в тесном сотрудничестве должны приложить усилия к тому, чтобы начать использовать европейские средства как можно быстрее, в том числе сделав для этого необходимые административные приготовления. Мы хотим, чтобы уже в следующем году европейские средства нового периода достигли получателей в как можно большем объеме».
Обсуждение бюджета будет продолжено на следующей неделе. Правительство должно представить проект бюджета Рийгикогу не позднее, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть к концу сентября.
В этом году одновременно составляется как государственный бюджет на следующий год, так и государственная бюджетная стратегия на следующие четыре года. Обычно правительство утверждает бюджетную стратегию весной, но внесенная в закон поправка позволяет из-за чрезвычайного положения перенести принятие стратегии на конец сентября.
Представляемый Рийгикогу проект бюджета является коллективным решением правительства. Правительство принимает принципиальные решения на кабинетном совещании, а на заседании одобряет составленный на основании этих решений законопроект.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!