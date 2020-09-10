Картина дня: ужесточение правил для иностранцев, борьба Таллинна с коронавирусом и подробности биографии объявленного в розыск

Михаил Кылварт: вирус нас накажет, но давайте не будем строить заборы!

На фоне усиливающегося в Европе стремления ослабить вожжи и не закрываться от вируса Таллинн начинает частично внедрять желтый сценарий. Не перестраховываются ли городские власти? Смотрите видео!

В прошлый раз пустяковая фраза толкнула объявленного в розыск убийцу на кровопролитие

В конце августа в Таллинне в баре на улице Ляэнемере-теэ в результате возникшего конфликта было совершено убийство. Один из подозреваемых в кровопролитии – Роман Глуховченко – семь лет назад в ходе возникшего конфликта убил одного из посетителей бара в Маарду. Он четыре раза ударил жертву ножом. Конфликт начался, казалось бы, с пустяка: потерпевший попросил Глуховченко поприветствовать сидевших в баре знакомых. Читать далее...

Правила нахождения для учебы и работы в Эстонии для иностранцев ужесточатся

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам об иностранцах, высшем образовании и учебном пособии и учебном кредите, согласно которым ужесточается регуляция работы и пребывания в Эстонии для иностранцев. Читать далее...

В Эстонии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 903 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 15 проб дали положительный результат. Читать далее...

От невинного поцелуя до серьезных домогательств

Осенью Министерство юстиции и Департамент социального страхования начнут обучать работающих с детьми и подростками специалистов, используя для этого новую систему флажков Sensoa, разработанную в бельгийском Компетентном центре сексуального здоровья. Свод правил содержит инструкции по реагированию на случай, если взрослый замечает сексуальные отношения между детьми или направленное на детей неуместное или недопустимое поведение сексуального характера. Читать далее...

The Insider: Навальный почти полностью восстановился после отравления и все помнит, в клинике усилена охрана

Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите" после отравления боевым веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок", после выведения из комы чувствует себя лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации, говорится в совместном материале The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники. Читать далее...

В Таллинне появятся еще два пункта для тестирования на коронавирус

На этой неделе в Таллинне установят еще два пункта тестирования на коронавирус. Читать далее...

Видео 〉 В Ласнамяэ прошло обсуждение эскиза парка Тондираба: появятся игровые площадки, места для гриля и кафе

В 2021 году город планирует построить в Ласнамяэ парк Тондираба, который станет уникальной городской зеленой зоной. В среду, 9 сентября, в фойе ледового холла Тондираба состоялось публичное обсуждение эскиза парка. Читать далее...

ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ВИНЫ 〉 Жительница Эстонии в прямом эфире рассказала, как ее годами насиловал отец