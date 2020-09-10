Интеллектуальные обеды, экскурсии и не только: Таллиннский русский музей обнародовал программу на сентябрь

16 сентября в 17.30 в Таллиннском русском музее состоится творческая встреча «Современные художники и актеры. Путь к зрителю» с актером Русского театра Эстонии Дмитрием Косяковым. Посетителей ждут рассуждения на заданную тему, душевная беседа, стихи от Дмитрия, будет возможность задать вопросы. Выставка Дмитрия Косякова в Таллиннском русском музее «ARTист или художник?» открыта до 31 октября. Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).

Необходима предварительная регистрация по адресу vemu@linnamuuseum.ee.

18 сентября в 18.00 от Таллиннского русского музея стартует экскурсия «Купеческий Таллинн», на которой вы узнаете о том, где располагались рынки, какими товарами там торговали, какие гильдии купцов и ремесленников существовали в средневековом городе. Посетителям расскажут о том, как можно было стать мастером, и кто такие цеховые «зайцы», и все это при свете фонарей, которыми каждый будет освещать себе дорогу. После прогулки вы сможете самостоятельно насладиться световыми инсталляциями и праздничным убранством города. Экскурсия приурочена к фестивалю «Свет шагает по Старому городу». Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).

Внимание! Экскурсия проходит на улице. Музей просит одеваться по погоде.

25 сентября в 18.00 в Доме-музее Петра I состоится экскурсия «Тут начинался парк…». Посетителей ждет знакомство с Домиком Петра, где зародилась идея создания парка Кадриорг, а также путешествие с фонарями по таинственному вечернему Екатериненталю. В ходе экскурсии расскажут, почему Петр I выбрал именно эту местность для строительства своей летней резиденции, и как в то время выглядела территория современного парка. Также посетители узнают, когда Екатериненталь превратился в Кадриорг. Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).

Внимание! Экскурсия проходит на улице. Музей просит одеваться по погоде.

Интеллектуальные обеды в Таллиннском русском музее

Формат таких встреч предполагает помимо доклада выступающего, дегустации закусок/напитков, еще и активное участие наших дорогих гостей. «Приходите и рассказывайте, делитесь материалами, дискутируйте и спорьте на заявленные темы, ведь в споре рождается истина», - призывают организаторы. Интеллектуальные обеды - это не лекции, а, скорее, дружеские беседы заинтересованных людей в уютной атмосфере старинного дома.

20 сентября с 14.30 до 16.00

Эдуард Кольхоф

"Русские огородники или Новая и Старая слободы в Екатеринентале"

Огородник и огородничество - знакомые и привычные для современного человека понятия. Мало кто задумывается, однако, что традиция огородничества имеет очень занимательную и продолжительную историю. Началом распространения культуры огородничества можно считать принятие христианства, а ее пионерами – греческих проповедников из Византии, а затем и монахов.

Истоки же ревельского огородничества можно найти в Ростовском уезде Ярославской губернии. Еще в 19 веке овощи выращивали в теплицах и на грядках в пригороде русские отхожие мужики, которые летом жили в шалашах, прямо на огородах. Со временем в Кадриорге появилась "Русская слободка" с постоянным населением.

На интеллектуальном обеде музей предлагает обсудить и выяснить, какие овощи были в особой чести и пользовались наибольшим спросом? Как из огородников, которые являлись представителями беднейшей части крестьянского и городского населения, вышли потомственные представители овощной промышленности? Каким образом огороды были превращены в товарные, высокорентабельные хозяйства?

Помимо пищи духовной, гостям предложат отведать самого популярного представителя царского огорода.

Подробнее о других «Интеллектуальных обедах» можно прочитать здесь.

«По страницам волшебных сказок»

Серия увлекательных квестов и утренних сказок для детей 5-9 лет

20 сентября с 11.30 до 12.30

"Муха-Цокотуха приглашает в гости "

Стоимость участия 5 евро/ребенок.