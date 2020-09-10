Интеллектуальные обеды, экскурсии и не только: Таллиннский русский музей обнародовал программу на сентябрь

Таллиннский русский музей обнародовал программу на сентябрь. В планах - творческая встреча с актером Русского театра Эстонии Дмитрием Косяковым, экскурсии «Купеческий Таллинн» и «Тут начинался парк…», интеллектуальные обеды в музее и многое другое.
16 сентября в 17.30 в Таллиннском русском музее состоится творческая встреча «Современные художники и актеры. Путь к зрителю» с актером Русского театра Эстонии Дмитрием Косяковым. Посетителей ждут рассуждения на заданную тему, душевная беседа, стихи от Дмитрия, будет возможность задать вопросы. Выставка Дмитрия Косякова в Таллиннском русском музее «ARTист или художник?» открыта до 31 октября. Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).
Необходима предварительная регистрация по адресу vemu@linnamuuseum.ee.
18 сентября в 18.00 от Таллиннского русского музея стартует экскурсия «Купеческий Таллинн», на которой вы узнаете о том, где располагались рынки, какими товарами там торговали, какие гильдии купцов и ремесленников существовали в средневековом городе. Посетителям расскажут о том, как можно было стать мастером, и кто такие цеховые «зайцы», и все это при свете фонарей, которыми каждый будет освещать себе дорогу. После прогулки вы сможете самостоятельно насладиться световыми инсталляциями и праздничным убранством города. Экскурсия приурочена к фестивалю «Свет шагает по Старому городу». Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).
Внимание! Экскурсия проходит на улице. Музей просит одеваться по погоде.
25 сентября в 18.00 в Доме-музее Петра I состоится экскурсия «Тут начинался парк…». Посетителей ждет знакомство с Домиком Петра, где зародилась идея создания парка Кадриорг, а также путешествие с фонарями по таинственному вечернему Екатериненталю. В ходе экскурсии расскажут, почему Петр I выбрал именно эту местность для строительства своей летней резиденции, и как в то время выглядела территория современного парка. Также посетители узнают, когда Екатериненталь превратился в Кадриорг. Стоимость участия: 7 € (полный билет)/5 € (льготный билет).
Внимание! Экскурсия проходит на улице. Музей просит одеваться по погоде.
Интеллектуальные обеды в Таллиннском русском музее
Формат таких встреч предполагает помимо доклада выступающего, дегустации закусок/напитков, еще и активное участие наших дорогих гостей. «Приходите и рассказывайте, делитесь материалами, дискутируйте и спорьте на заявленные темы, ведь в споре рождается истина», - призывают организаторы. Интеллектуальные обеды - это не лекции, а, скорее, дружеские беседы заинтересованных людей в уютной атмосфере старинного дома.
20 сентября с 14.30 до 16.00
Эдуард Кольхоф
"Русские огородники или Новая и Старая слободы в Екатеринентале"
Огородник и огородничество - знакомые и привычные для современного человека понятия. Мало кто задумывается, однако, что традиция огородничества имеет очень занимательную и продолжительную историю. Началом распространения культуры огородничества можно считать принятие христианства, а ее пионерами – греческих проповедников из Византии, а затем и монахов.
Истоки же ревельского огородничества можно найти в Ростовском уезде Ярославской губернии. Еще в 19 веке овощи выращивали в теплицах и на грядках в пригороде русские отхожие мужики, которые летом жили в шалашах, прямо на огородах. Со временем в Кадриорге появилась "Русская слободка" с постоянным населением.
На интеллектуальном обеде музей предлагает обсудить и выяснить, какие овощи были в особой чести и пользовались наибольшим спросом? Как из огородников, которые являлись представителями беднейшей части крестьянского и городского населения, вышли потомственные представители овощной промышленности? Каким образом огороды были превращены в товарные, высокорентабельные хозяйства?
Помимо пищи духовной, гостям предложат отведать самого популярного представителя царского огорода.
Подробнее о других «Интеллектуальных обедах» можно прочитать здесь.
«По страницам волшебных сказок»
Серия увлекательных квестов и утренних сказок для детей 5-9 лет
20 сентября с 11.30 до 12.30
"Муха-Цокотуха приглашает в гости "
Стоимость участия 5 евро/ребенок.
Музей приготовил для детей занимательную программу в старинном купеческом доме на улице Пикк. Посетителей ждут загадки и забавные задания, веселая песенка и озорной танец. «Вместе с вами вспомним страницы замечательной истории о гостеприимной Мухе-Цокотухе. Поможем Комарику спасти Муху-Цокотуху от злого Паука. Отведаем ароматного чая с сушками у самовара. Смастерим маленького доброго паучка-помощника. С нетерпением ждем всех участников: непоседливых и мечтательных, веселых и серьезных, пытливых и любящих читать, слушать, смотреть сказки и участвовать в них», - приглашают организаторы.