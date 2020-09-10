Правительство обсуждает бюджет будущего года

В течение двух дней члены кабинета министров обсуждали на мызе Сагади бюджет следующего года и бюджетную стратегию на последующие четыре года, пишет Postimees.
На пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас отметил, что сейчас есть несколько основных идей, о которых нужно сказать народу: «Весь процесс верстки бюджета включает в себя два кризисных вопроса: экономика и здравоохранение. Нужно, чтобы в бюджете будущего года было учтено все, что поможет максимально затормозить экономический спад». По его словам, одним из важнейших пунктов является стимуляция экономики. Также важны новые средства следующего бюджетного периода ЕС: «Теперь вопрос сферам администрирования, насколько быстро мы сможем эти средства применить».
«Бюджет избавления от коронавируса, - так премьер-министр ответил на вопрос, как можно было бы назвать бюджет будущего года. – Мы продолжим обсуждать бюджет в следующий вторник. Мы хотим - а учитывая нынешний настрой я верю, что так и будет, - представить проект бюджета в Рийгикогу к конце этого месяца».
По словам министр финансов Мартина Хельме, последние два дня были очень продуктивными: «Как я понимаю, мы сейчас близки к пониманию друг друга лучше, чем когда-либо».
«Как обеспечить быстрое восстановление экономики Эстонии и продолжить рост? Как сделать, чтобы наш неизбежный бюджетный минус был как можно меньше и не сохранился на годы?» - задался вопросами Хельме.
«В каком-то смысле нам очень легко принимать решения, поскольку правил нет», - добавил он. По словам министра финансов, очень важно как можно быстрее начать осваивать зарубежные средства, которые у Эстонии имеются согласно договоренностям.
Премьер-министр Ратас уточнил, что в нынешней ситуации, когда в казну поступает недостаточное количество налогов, текущие расходы придется покрывать за счет кредитных денег, с ним согласен и министр финансов Мартин Хельме. Сокращать расходы Ратас не планирует: «Если мы хотим иметь те же расходы и надеемся удержать на прежнем уровне систему образования, внутреннюю безопасность и здравоохранение, то единственная возможность – делать это за счет кредитов. Другая возможность – сокращать. Но я считаю, что сегодня не стоит заниматься сокращениями, это не является правильным путем».
Обсуждение бюджета продолжится на следующей неделе, представить бюджет парламенту правительство должно не позднее чем за три месяца до начала нового бюджетного периода, то есть в конце сентября.