Таллинн частично освободит предпринимателей от арендной платы

Таллиннская горуправа постановила предоставить действующим в центре города предприятиям сферы общественного питания, торговли и развлечений частичное освобождение от уплаты арендной платы в объеме 80% начиная с сентября до конца текущего года.
Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что большинство получивших частичное освобождение от арендной платы предприятий сосредоточены в Старом городе – именно они находятся в наиболее затруднительном положении из-за резкого снижения потока туристов.
«Цель города – помочь своим договорным партнерам справиться с этим непростым периодом, поддерживая предпринимательство и сохраняя рабочие места. Также мы должны быть готовыми к моменту, когда ситуация улучшится и туристический сектор в Эстонии и мире восстановится. Мы не можем допустить ситуации, чтобы к тому времени львиная доля расположенных в центре, а также в Старом городе предприятий общественного питания и торговли закрылась из-за того, что не справилась со сложным периодом, - пояснил Рийсалу. – Мы знаем, что в других районах города ситуация иная, там у наших договорных партнеров дела идут лучше, чем во время особого положения. Многие местные жители стали посещать именно расположенные вблизи дома заведения. К сожалению, в центре города, а особенно в Старом городе, ситуация не столь радужная».
Наряду с этим, город предоставляет арендаторам расположенных в городе террас 100-процентное освобождение от арендной платы на тот же период, то есть до конца года. Данная мера обойдется городу приблизительно в 450 000 евро.
В 2019 году Таллинн посетило 4,5 млн зарубежных туристов, включая и тех, кто приехал всего на один день. Согласно исследованию потока интуристов, около 80% гостей Таллинна посещают и Старый город, что позволяет говорить о приблизительно 3,6 млн иностранных туристов, посетивших Старый город в прошлом году.
В то же время, в первом полугодии 2020 года Таллинн посетили 600 000 иностранных туристов. На текущий год прогнозируется приблизительно 1 млн туристов, из которых 800 000 посетят и Старый город – таким образом, по сравнению с предыдущим годом число интуристов в Старом городе снизится примерно в 4,5 раза, то есть на 3 млн человек.