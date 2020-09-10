Чт, 10.09.2020
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Борис Тух
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  • Человек, убивший и расчленивший арендодательницу в Ласнамяэ, окончательно признан виновным

Человек, убивший и расчленивший арендодательницу в Ласнамяэ, окончательно признан виновным

Николай Кузнецов в суде.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Николая Кузнецова, поэтому осужденный окончательно признан виновным в жестоком убийстве женщины в столичном районе Ласнамяэ и проведет за решеткой 18 лет, сообщил портал Rus.ERR.ee.

Прокурор требовал приговорить осужденного к 20 годам лишения свободы, но суд постановил приговорить Кузнецова к меньшему сроку, сняв с него обвинения в осквернении трупа.

Согласно обвинению, в ночь на 7 июня прошлого года в квартире, расположенной на улице Паэ в Таллинне, Николай Кузнецов поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину молотком, из-за чего та скончалась на месте от полученных травм. После этого Кузнецов расчленил труп и выбросил его в пруд Паэ.

Ужасающую находку 16 июня сделали случайные прохожие.

27 июня полиция задержала Николая Кузнецова в качестве подозреваемого, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу.

Известно, что ранее этот человек неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе и за убийство. По избранной прокуратурой статье Николай Кузнецов мог быть приговорен и к пожизненному заключению.

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