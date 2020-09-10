Лавров ответил США по Навальному, упомянув Шварценеггера

По версии российского МИД, в обоих этих случаях Россия не отказывалась от сотрудничества в расследовании. Однако западные страны, по словам Лаврова, понимают под сотрудничеством необходимость для России признать свою вину. При этом, заявил глава российского МИД, западная сторона не предъявляет необходимых данных об отравлении Навального и требует, чтобы ей верили на слово.

"Даже когда Арнольд Шварценеггер говорил "Trust me", то было гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - заключил Лавров.

Помпео: власти РФ могли приказать отравить Навального

Попытка отравления Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства", заявил госсекретарь США Майк Помпео вечером в среду, 9 сентября, выступая в радиошоу Бена Шапиро.

По словам Помпео, "люди по всему миру принимают такие действия за то, чем они являются. И когда они видят попытку отравления диссидента, то они осознают, что существует высокий шанс, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников". "Я думаю, что в этом нет ничего хорошего для русского народа", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон изучит возможности ответных действий в связи с произошедшим. "Мы проведем оценку, чтобы убедиться, что мы сделаем именно то, что надо, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", - сказал Помпео.

Трамп ждет доказательств отравления

Между тем, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Тем не менее у США нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о том, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом, уточнил американский президент. "Меня бы очень разгневало, если это было действительно так", - добавил он.