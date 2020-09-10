Лавров ответил США по Навальному, упомянув Шварценеггера

На пресс-конференции в Москве в четверг, 10 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео и сравнил реакцию международного сообщества на отравление Алексея Навального с реакцией, последовавшей за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и за сбитым малазийским "Боингом", передает Deutsche Welle.
По версии российского МИД, в обоих этих случаях Россия не отказывалась от сотрудничества в расследовании. Однако западные страны, по словам Лаврова, понимают под сотрудничеством необходимость для России признать свою вину. При этом, заявил глава российского МИД, западная сторона не предъявляет необходимых данных об отравлении Навального и требует, чтобы ей верили на слово.
"Даже когда Арнольд Шварценеггер говорил "Trust me", то было гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - заключил Лавров.
Помпео: власти РФ могли приказать отравить Навального
Попытка отравления Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства", заявил госсекретарь США Майк Помпео вечером в среду, 9 сентября, выступая в радиошоу Бена Шапиро.
По словам Помпео, "люди по всему миру принимают такие действия за то, чем они являются. И когда они видят попытку отравления диссидента, то они осознают, что существует высокий шанс, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников". "Я думаю, что в этом нет ничего хорошего для русского народа", - подчеркнул госсекретарь.
Он отметил, что Вашингтон изучит возможности ответных действий в связи с произошедшим. "Мы проведем оценку, чтобы убедиться, что мы сделаем именно то, что надо, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", - сказал Помпео.
Трамп ждет доказательств отравления
Между тем, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Тем не менее у США нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о том, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом, уточнил американский президент. "Меня бы очень разгневало, если это было действительно так", - добавил он.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней. Правительство ФРГ 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.