Чт, 10.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Лавров ответил США по Навальному, упомянув Шварценеггера

Сергей Лавров.

ФОТО: Russian Foreign Ministry/Russian Foreign Ministry/TASS

На пресс-конференции в Москве в четверг, 10 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео и сравнил реакцию международного сообщества на отравление Алексея Навального с реакцией, последовавшей за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и за сбитым малазийским "Боингом", передает Deutsche Welle.

По версии российского МИД, в обоих этих случаях Россия не отказывалась от сотрудничества в расследовании. Однако западные страны, по словам Лаврова, понимают под сотрудничеством необходимость для России признать свою вину. При этом, заявил глава российского МИД, западная сторона не предъявляет необходимых данных об отравлении Навального и требует, чтобы ей верили на слово.

"Даже когда Арнольд Шварценеггер говорил "Trust me", то было гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - заключил Лавров.

Помпео: власти РФ могли приказать отравить Навального

Попытка отравления Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства", заявил госсекретарь США Майк Помпео вечером в среду, 9 сентября, выступая в радиошоу Бена Шапиро.

По словам Помпео, "люди по всему миру принимают такие действия за то, чем они являются. И когда они видят попытку отравления диссидента, то они осознают, что существует высокий шанс, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников". "Я думаю, что в этом нет ничего хорошего для русского народа", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон изучит возможности ответных действий в связи с произошедшим. "Мы проведем оценку, чтобы убедиться, что мы сделаем именно то, что надо, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", - сказал Помпео.

Трамп ждет доказательств отравления

Между тем, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Тем не менее у США нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о том, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом, уточнил американский президент. "Меня бы очень разгневало, если это было действительно так", - добавил он.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.  Правительство ФРГ 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back