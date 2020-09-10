«Правые»: мы должны тщательно думать, на что тратить кредитные средства

Созданная при партии «Отечества» организация «Правые» критикует бюджетную политику правящей коалиции и подчеркивает, что к кредитам нужно относиться ответственно.
В письме, которое организация адресовала правлению «Отечества», министрам и парламентской фракции партии, говорится, что партия всегда отстаивала консервативную бюджетную политику, одним из главных принципов которой было выступать против финансирования текущих затрат на средства кредита. «В текущей кризисной ситуации можно понять решение взять кредит, но это нужно делать ответственно. Мы должны очень тщательно думать, на что тратить кредитные средства», - говорится в обращении.
По словам подписавших письмо, в обществе все чаще звучат высказывания о том, что на средства от кредитов следует во все большем объеме покрывать текущие затраты государства. «Это крайне рискованный путь и он может привести к концу экономического успеха Эстонии. В мире много примеров того, как политики, выполняя свои предвыборные обещания на взятые в кредит средства, привели страну к банкротству. И нынешний кризис однажды прекратится и затем Эстонии придется вновь стремиться к сбалансированному бюджету. Это повысит надежность государства и позволит нам подготовиться к следующим кризисам», - отмечают «Правые».
Авторы письма напоминают, что и нынешние благоприятные кредитные условия являются плодом консервативной финансовой политики Эстонии. «Представленное на бюджетных переговорах предложение заморозить рост зарплат в госсектор — верное направление, но его мало. Мы считаем, что следует воспользоваться нынешним кризисом, чтобы сократить постоянно растущий госсектор и затраты государства. Государство все сильнее вмешивается в новые сферы, с которыми люди и предприятия могут справиться сами и в которых не требуется направляющая и доминирующая роль госсектора. Кризис — лучшее время для того, чтобы отказаться от чрезмерных действий и затрат», - говорится в обращении.
По оценке «Правых», сейчас нужно быть готовыми и к более серьезному спаду, поскольку состояние мировой экономики является хрупким. В подобной ситуации нельзя наращивать постоянные затраты. В фокусе должно находиться быстрое восстановление, для которого необходимо предоставить частному сектору больше свободы и сократить административную нагрузку. Следует отказаться от любых новых требований, которые могут в ближайшие годы увеличить административную нагрузку на предприятия и государство.
«Мы предлагаем правлению, министрам и депутатам Рийгикогу от «Отечества» твердо отстаивать консервативную и правостороннюю бюджетную политику на бюджетных переговорах в правительстве и парламенте и избегать безответственных кредитов из популистских соображений. Подобный подход подвергает опасности возможности Эстонии успешно и перспективно развиваться в будущем», - считают «Правые».
Обращение подписали Ааво Тедер, Анне Хансберг, Хенрик Аавик, Игорь Ширай, Индрек Луберг, Яанус Лайдвеэ, Йоаким Хелениус, Кайдо Кукк, Кристьян Ванаселья, Мадис Кюбар, Мерле Кригул, Михкель Кюбал, Сийм Кийслер, Тийт Набер, Тынис Конс и Тыну Пихельгас.