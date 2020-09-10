В выходные на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится осенний концерт и ярмарка.

В субботу, 12 сентября в 15.00 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ состоится традиционный осенний концерт и ярмарка. День будет наполнен хорошей музыкой, на празднике выступят духовой оркестр Куттер, Сирье и Рейн Кург, Мерле Лилье, ансамбль Regatt и Tanel Padar & Bänd.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги осенний концерт на пруду Вяйке-Ыйсмяэ традиционное мероприятие района, которое в этом году проходит уже в 17 раз. «Гости праздника смогут на протяжении всего дня наслаждаться бесплатным выступлением певцов и танцоров района, также запланировано выступление знаменитых артистов»,- сказал старейшина.
«Все желающие смогут уже с 12 часов в рамках мероприятия посетить ярмарку, на которой будет представлены товары рукоделия, хуторские товары и продукты питания», - сказал Ханимяги.
Старейшина призвал жителей и гостей в связи с распространением вируса COVID-19
быть внимательными и ответственными. «В случае болезни или с признаками заболевания необходимо как в своих интересах, так и в интересах защиты здоровья окружающих оставаться дома», - подчеркнул Ханимяги.