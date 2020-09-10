Чт, 10.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Начало ценовой войны? Olerex снизил цену на бензин

Tallinn. 11.07.2019. Olerex tankla. Olerex, and Estonian gas station. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe

Этим утром Тартуский терминал снизил цену на бензин, после обеда – уже Olerex.

Terminal Oil в четверг, 10 сентября снизил цену на бензин во всех автоматах и на заправочных станциях в Эстонии: новая цена бензина 95 — 1,159 евро/литр, цена бензина 98 — 1,189 евро/литр.

По сообщению Terminal Oil, падение цен вызвано падением цен на мировом рынке в последнее время и усилением евро по отношению к американскому доллару.

После обеда Olerex заявил, что на заправках предприятия в Тарту цена бензина 95 — 1,189 евро/литр, цена бензина 98 — 1,209 евро/литр.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back