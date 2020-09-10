Начало ценовой войны? Olerex снизил цену на бензин

Этим утром Тартуский терминал снизил цену на бензин, после обеда – уже Olerex.
Terminal Oil в четверг, 10 сентября снизил цену на бензин во всех автоматах и на заправочных станциях в Эстонии: новая цена бензина 95 — 1,159 евро/литр, цена бензина 98 — 1,189 евро/литр.
По сообщению Terminal Oil, падение цен вызвано падением цен на мировом рынке в последнее время и усилением евро по отношению к американскому доллару.
После обеда Olerex заявил, что на заправках предприятия в Тарту цена бензина 95 — 1,189 евро/литр, цена бензина 98 — 1,209 евро/литр.