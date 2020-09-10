Михкельсон: Расходы на оборону cледует, скорее, увеличить

Сложная ситуация с безопасностью, скорее, требует увеличения расходов на оборону, сказал Марко Михкельсон, член Рийгикогу от Партии реформ, назвав плохой идеей план министра финансов Мартина Хельме по сокращению расходов на оборону на 50 млн евро.
«План [министра финансов] Мартина Хельме по сокращению расходов на национальную оборону на 50 млн евро - это очень плохая идея, которая подрывает обороноспособность Эстонии в условиях все более сложной среды безопасности. Сама идея сокращения расходов на национальную оборону является опасным сигналом потенциально угрожает нашей безопасности», - передал Михкельсон через пресс-секретаря партии.
«Особенно странно слышать такие новости от члена правительства, партия которого пообещала довести расходы на оборону до 2,6 процента ВВП и мечтала о чрезвычайной оборонной помощи США. Кроме того, вызывает вопросы и то, что коалиция в то же время говорит о вреде сокращения бюджетных расходов», - сказал Михкельсон.
«В нынешней ситуации, когда правительство хочет просто спалить заемные деньги на текущие расходы, следует найти возможности для увеличения расходов на оборону. Например, правительство могло отказаться от плана по созданию подразделения внутреннего оборонного резерва сомнительной ценности в Министерстве внутренних дел. Нам не хватает ряда критически важных возможностей, таких как противовоздушная оборона среднего уровня», - сказал Михкельсон.
И депутат Европарламента реформист Урмас Паэт также сказал, что ослабление национальной обороны в эти трудные времена - это очень недальновидный шаг. «Оборонный потенциал Эстонии должен быть усилен, а не ограничен. Предложение о сокращении финансирования государственной обороны должно быть срочно отозвано», - сказал Паэт.