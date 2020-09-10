Репс: министерство свяжется со всеми общеобразовательными школами Эстонии

Начиная с завтрашнего дня Министерство образования и науки по очереди свяжется со всеми общеобразовательными школами чтобы узнать, как в разных частях страны начался учебный год, какие меры были предприняты, какие проблемы возникли, и при необходимости оказать содействие в их разрешении.
Министр Майлис Репс подчеркнула важность ответственного отношения к предотвращению распространения коронавируса, однако отметила, что следует избегать крайностей. "Почти месяц назад мы рекомендовали школам вместе с содержателями продумать, каким образом снизить риски распространения вируса, и на данный момент у каждого учебного заведения должен быть актуальный план действий, - сказала Репс. - Общегосударственные рекомендации задают рамки, однако конкретные решения, наиболее подходящие для конкретной ситуации, следут принимать именно на месте".
Министерство образования и науки подтверждает, что рекомендации, отправленные перед началом учебного года всем учебным заведениям, по-прежнему актуальны, однако в них внесены дополнения и уточнения. Министерство отправит их учебным заведениям в течение завтрашнего дня. На данный момент рекомендации находятся в процессе согласования с Департаментом здоровья и Эстонским обществом семейных врачей.
В условиях предотвращения распространения вируса школам и далее должны исходить из принципа, что возможности для контактного обучения были бы обеспечены как можно дольше и в первую очередь для младших школьников и тех, кто нуждается в дополнительной поддержке.
Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте Министерства образования и науки (постоянно дополняется).