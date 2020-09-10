Умерла актриса Дайана Ригг. Она играла девушку Бонда и Оленну Тирелл из «Игры престолов»

Агент актрисы Саймон Берефорд рассказал, что Ригг «мирно скончалась» в своем доме утром 10 сентября, сообщает Sky news. Дочь актрисы Рэйчел Стирлинг сообщила, что в марте у матери был диагностирован рак.
В 1969 году Ригг получила известность как звезда фильма «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился (впрочем, почти сразу после бракосочетания Трейси погибла). Кроме того, в 1960-е годы Ригг играла одну из главных ролей в популярном британском телесериале «Мстители».
Наряду с работой в кино и на телевидении Ригг много играла в театрах — выступала на сценах Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и др., была номинирована на премию «Тони».
В 1988 году Ригг была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году стала обладателем титула «Дама-Командор» этого ордена (DBE). Еще через три года она получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телефильме «Ребекка». Также она дважды получала награды Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).
We're sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, BAFTA-winner for her performance in Mother Love in 1990 and joint recipient of the BAFTA Television Special Award in 2000 for The Avengers. pic.twitter.com/v0tzBczNKU— BAFTA (@BAFTA) September 10, 2020