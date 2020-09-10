Инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа может быть от 100 до 700 человек, но ученые говорят, что это немного

Проверили около 1% населения

Обычное тестирование по направлению семейного врача могут пройти, фактически, только те, кто почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Но многие носители вируса никаких симптомов не имеет и даже не догадывается об инфекции. Поэтому после крупных вспышек в баре Jõhvi Kelder и на шахте “Эстония” правительство поручило ученым провести широкое исследование.

Перед его началом к жителям региона записала видеообращение доктор Айме Кейс, участница исследовательской группы, в прошлом - главврач Ида-Вируской центральной больницы. Айме Кейс призвала жителей помочь ученым, чтобы о коронавирусе стало известно больше, и все смогли быстрее вернуться к нормальной жизни.

“Я сама уроженка Нарвы, и работала в Ида-Вирумаа, - рассказала она Rus.Postimees. - Я знаю, что русское население не очень активно смотрит эстонские медиа. Чтобы это обращение дошло до русскоязычного населения, сделали его на русском”.

Исследование началось 28 августа и предполагалось, что в течение недели врачи протестируют 1% населения Ида-Вирумаа или 1500 человек. Как рассказала Айме Кейс, исследователи случайным образом выбирали людей по Регистру народонаселения, звонили им и предлагали пройти тест. Людям, которые соглашались, перезванивали еще раз, чтобы назначить время тестирования. Потом сутки или двое нужны были на получение результата. И, наконец, нужно было собрать все данные вместе, и из-за всех этих организационных моментов исследование затянулось еще на неделю.

Руководитель исследовательской группы, профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда рассказала, что последние результаты тестов пришли в среду.

Положительных тестов - 0,23%

Всего тест сдали 1350 человек, и коронавирус обнаружили только у трех из них.

“Они бессимптомные или с очень-очень легкими симптомами, всего три человека, - рассказала профессор Руть Калда. - Они не имели никакого контакта с теми случаями, о которых мы уже знали, или просто не знали, что у них были такие контакты. Это люди, которые не посещают очень часто бары, клубы и так далее. И они не путешествовали, поэтому они сами не знают, где могли заразиться”.

Эти три новых случая дополнительно проверит Департамент здоровья, чтобы выяснить возможные контакты пациентов.

“Если сравнивать, сейчас ситуация примерно как в конце апреля - распространенность вируса где-то 0,23% от населения. Это всё-таки хорошо”, - говорит профессор.

По результатам исследования Руть Калда предполагает, что коронавирус более распространен среди молодых людей. Из трех обнаруженных зараженных, двое входят в возрастную группу 18-35 лет, а третий - пенсионер.

Бессимптомные больные менее опасны для окружающих

Поскольку большинство людей, у которых в крови есть коронавирус, не чувствуют никаких симптомов, возникает вопрос, могут ли они заражать других людей, даже не зная этого?

“Мы не можем исключать этого, поскольку некоторые исследования говорят, что это возможно, - ответила профессор. - Но мы считаем, что от них заражаются более редко, чем от людей, которые имеют симптомы. То есть, нельзя сказать, что это невозможно - это возможно. Но, я думаю, что они опасны только в некоторых случаях - когда люди беседуют очень близко друг к другу, целуются или что-нибудь подобное, но не тогда, когда они просто движутся по улице. Если есть близкий контакт - есть возможность заражения. Но думаю, что больные с симптомами - более опасны”.

На тестирование приехали не все

После того, как исследователи звонили случайно выбранным людям, их просили заполнить анкету о своем здоровье. Такую анкету заполнили более 2 000 человек, но на тест приехали только 1350 - немного меньше, чем рассчитывали ученые.

“Тест сделали где-то 65% от тех, кто согласился его сделать, - сказала Руть Калда. - Некоторые считают, что тест - некомфортный. Для кого-то не так удобно было приходить на тестирование - может быть, нужно было ехать, искать для этого машину и так далее. Всё это немного мешало и уменьшало количество желающих. Но всё же я могу сказать, что более половины людей сделали тест”.

В исследовании участвовали 17 ученых Тартуского университета, анализы у жителей Ида-Вирумаа брали работники SYNLAB.

На очереди - Таллинн и Харьюмаа

Как сообщила пресс-служба Тартуского университета, сегодня же правительство утвердило план, согласно которому с пятницы 11 сентября начинается подобное исследование в Таллинне и Харьюмаа.