Чт, 10.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • В Таллинне свирепствует штормовой ветер: МуПо обратилась к водителям

В Таллинне свирепствует штормовой ветер: МуПо обратилась к водителям

Последствия шторма в Раквере. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents

В течение последнего часа из-за штормового ветра на телефон городской помощи Таллинна поступило более десяти звонков по поводу упавших на дорогу деревьев, сообщила пресс-служба МуПо.

Например, на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне упали два дерева, также есть сообщения с улиц Крейцвальди, Техника, Сыстра и из Ласнамяэ. В одном случае из-за ветра попал в аварию мотоциклист - он упал вместе с транспортным средством.

Настоятельная рекомендация МуПо - паркуйте свой автомобиль безопасно, как можно дальше от деревьев и таких объектов, как недостроенные здания, рекламные щиты, временные дорожные знаки, находящиеся в плохом состоянии крыши и так далее.

Опыт прошлых лет показывает, что чувство опасности у владельцев транспортных средств недостаточно сильно развито. МуПо рекомендует учитывать возможную опасную ситуацию при движении по городу.

Из-за сильного ветра метеослужба объявила в Эстонии предупреждение первого уровня, согласно которому, в определенных ситуациях погода может быть опасной. Скорость ветра порывами 18-25 м/с.

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