В Таллинне свирепствует штормовой ветер: МуПо обратилась к водителям

В течение последнего часа из-за штормового ветра на телефон городской помощи Таллинна поступило более десяти звонков по поводу упавших на дорогу деревьев, сообщила пресс-служба МуПо.
Например, на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне упали два дерева, также есть сообщения с улиц Крейцвальди, Техника, Сыстра и из Ласнамяэ. В одном случае из-за ветра попал в аварию мотоциклист - он упал вместе с транспортным средством.
Настоятельная рекомендация МуПо - паркуйте свой автомобиль безопасно, как можно дальше от деревьев и таких объектов, как недостроенные здания, рекламные щиты, временные дорожные знаки, находящиеся в плохом состоянии крыши и так далее.
Опыт прошлых лет показывает, что чувство опасности у владельцев транспортных средств недостаточно сильно развито. МуПо рекомендует учитывать возможную опасную ситуацию при движении по городу.
Из-за сильного ветра метеослужба объявила в Эстонии предупреждение первого уровня, согласно которому, в определенных ситуациях погода может быть опасной. Скорость ветра порывами 18-25 м/с.