Чт, 10.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Видео ⟩ Можно потерять пароль от Facebook, подключившись к сети Wi-Fi в кафе

Эстонские предприятия теряют из-за кибератак более миллиона евро в год. Это только надводная часть айсберга, то есть сумма, о которой сообщают в Департамент государственной инфосистемы (RIA), пишет Postimees.

В прошлом году больше всего денежного ущерба предприятиям принесли так называемые «мошенничества с руководителями» - получение незаконного доступа к учетным записям электронной почты компаний и финансовое мошенничество, начавшееся с мониторинга почтового ящика.

«Первым из них является финансовое мошенничество, когда от имени топ-менеджера компании отправляется короткий и лаконичный вопрос бухгалтеру, можно ли быстро отправить сумму на чужой расчетный счет», - сказал руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE RIA Тыну Таммер. Во втором случае злоумышленники перехватывают переписку между компаниями в момент оплаты счетов и тайно меняют реквизиты банковского счета.

Эстонские предприниматели также понесли тяжелые потери из-за атак вируса-вымогателя, когда преступник шифрует содержимое устройства и требует денег за расшифровку файлов.

Однако жертвой кибератаки может стать и рядовой гражданин, желающий подключиться к сети Wi-Fi без пароля, например, в кафе. По словам старшего аналитика CyberExer Ханса Лыугаса, создать такую ​​ловушку легко: преступник покупает устройство за 20 евро, проходит какие-нибудь курсы в интернете и устанавливает кибер-ловушку, то есть свою собственную сеть Wi-Fi, которую обычному пользователю трудно отличить от безопасных сетей.

Когда вы входите в такую ​​интернет-сеть, веб-браузер обычно запрашивает пароли учетной записи в Facebook, Twitter, Gmail или еще какой-нибудь. И даже если войти не получится, эти пароли будут отображаться на экране преступника. По мнению экспертов по кибербезопасности, злоумышленник может установить такую ​​ловушку с расстояния до двух километров.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back