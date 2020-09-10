Видео ⟩ Зараженный коронавирусом ученик таллиннской гимназии последний раз был в школе неделю назад

В два часа дня только закончились занятия в Таллиннской Ляэнемереской гимназии, перед зданием школы стоит пара встревоженных родителей. В том числе Ольга, которая ждет дочь, ученицу пятого класса. Сегодня Ольга узнала из СМИ, что у ученика 5-го класса той же школы диагностирован коронавирус, сообщила она передаче Reporter.

«Моя дочь, видимо, учится в параллельном классе, но я не знаю, в каком именно классе был зарегистрирован коронавирус», - говорит Ольга, которая пока не смогла поговорить с дочерью. «С завтрашнего дня мы в школу ходить не будем», - говорит Ольга.

По словам директора школы Дениса Преснецова, вчера Департамент здоровья проинформировал их о ребенке с диагнозом COVID-19. Этот ученик не был в школе с прошлой пятницы по причине болезни.

«Родитель отметил, что у ребенка появились симптомы, и остался дома. Четвертого сентября этот ребенок уже не пришел в школу, и родитель правильно отреагировал, обратившись к своему врачу», - пояснил директор школы. «Родители имеют право не сообщать в соответствии с Законом о защите данных. Мы только вчера узнали об этом случае. Нам сообщил Департамент здоровья. Мы вели себя спокойно, у тех детей, которые учились с заболевшим в одном классе, был предпоследний урок, а потом мы вежливо сказали, что последний урок отменяется и вы пойдете домой. Мы отправили их в отдельную раздевалку, вызвали учителей в зал и объяснили ситуацию».

По словам директора Преснецова, класс с заболевшим ребенком с сегодняшнего дня - на дистанционном обучении, а завтра на дистанционное обучение перейдут и другие пятые классы. Домашнее обучение продлится всего одну неделю, потому что ребенок, который сдал положительный результат на COVID-19, уже неделю находится дома.

«На сегодняшний день учителя обязаны носить визиры, а учителя, работавшие в этом пятом классе, в котором был зараженный, будут носить визиры и маски», - сказал Преснецов, по словам которого, учителя не отправятся на карантин. «Мы следим за их здоровьем и они сами оценивают, есть ли у них симптомы. Они работали, стоя у доски, у них была дистанция с учениками и они не соприкасались с детьми напрямую».