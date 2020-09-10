Пт, 11.09.2020
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Борис Тух
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  • У пяти работников Центральной больницы Ида-Вирумаа выявлен коронавирус

У пяти работников Центральной больницы Ида-Вирумаа выявлен коронавирус

Коронавирус.

ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки выявлено пять случаев заболевания коронавирусом работников патолого-анатомической службы Центральной больницы Ида-Вирумаа, передает Rus.ERR.

Как сообщила "Актуальная камера", к нескольким очагам заболевания на северо-востоке присоединился еще один - за минувшие сутки анализ показал положительный результат у пяти работников патолого-анатомической службы. Поскольку в своей работе они не соприкасаются непосредственно с пациентами и работают в отдельном здании, то закрывать больницу необходимости нет. Сама больница продолжит обслуживать пациентов - в больнице действует запрет на посещение и обязательство носить маски.

"Эти работники не имеют прямого контакта с пациентами", - сказал главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс.

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