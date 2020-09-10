У пяти работников Центральной больницы Ида-Вирумаа выявлен коронавирус

За минувшие сутки выявлено пять случаев заболевания коронавирусом работников патолого-анатомической службы Центральной больницы Ида-Вирумаа, передает Rus.ERR.
Как сообщила "Актуальная камера", к нескольким очагам заболевания на северо-востоке присоединился еще один - за минувшие сутки анализ показал положительный результат у пяти работников патолого-анатомической службы. Поскольку в своей работе они не соприкасаются непосредственно с пациентами и работают в отдельном здании, то закрывать больницу необходимости нет. Сама больница продолжит обслуживать пациентов - в больнице действует запрет на посещение и обязательство носить маски.
"Эти работники не имеют прямого контакта с пациентами", - сказал главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс.