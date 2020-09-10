Финляндия подняла коэффициент ограничения на поездки до 25
Правительство Финляндии смягчит ограничения на поездки начиная с субботы 19 сентября. Такое решение было принято по итогам двухдневных переговоров, завершившихся поздно вечером в четверг, пишет Yle. Как сообщил Rus.ERR, Эстония также повысит коэффициент ограничения на поездки до 25 для Финляндии и стран Балтии.
По словам министра внутренних дел Финляндии Марии Охисало (Зеленые), туристические поездки будут разрешены в страны, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей. Сейчас данный показатель - 8 заражений.
В дальнейшем в Финляндию можно будет приехать, например, из Швеции без двухнедельного самостоятельного карантина.
Также в список "разрешенных" стран попадут на основании свежих эпидемиологических показателей Эстония, Норвегия, Исландия, Германия, Латвия, Литва, Словакия, Польша и Лихтенштейн.
Министр Охисало уточнила, что контроль на внутренних границах продолжится до 22 ноября с тем, чтобы правительство успело подготовить новую, основанную на тестировании модель въезда в страну.
По словам министра транспорта и связи Тимо Харакка (СДП), новая модель позволит перейти от нынешних жестких ограничений к системе, при которой будет разрешен туризм также из "красных" стран с плохой эпидемиологической ситуацией при наличии негативного коронатеста.
Министр экономического развития Мика Линтиля (Центр) был доволен результатом переговоров и выразил уверенность, что зимний туристический сезон удастся открыть.