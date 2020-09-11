Постпред РФ в ООН не видит оснований расследовать инцидент с Навальным

По его словам, российские врачи, "которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах". Постпред России сослался на то, что Германия не предоставила никаких доказательств отравления Навального.

Берлин передал данные по Навальному в ОЗХО

Все данные по Навальному переданы германской стороной в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, а Россия использует "очередную дымовую завесу", заявил постпред ФРГ в ООН Кристоф Хойсген. Он подчеркнул, что отравление Навального - это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Берлина, а вопрос международной озабоченности по поводу применения химоружия.

Как отметил Хойсген, "было бы очень хорошо, если бы Россия сотрудничала с ОЗХО в выяснении всей подноготной в случае с использованием "Новичка" (для отравления Навального). Небензя возразил, что инцидент с Навальным - это как раз таки вопрос двусторонних российско-немецких отношений, и если Москва не получит от Берлина материалы по Навальному, "это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду" и расценено как "вопиющая провокация".

От России требуют провести расследование