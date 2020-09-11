От лесных пожаров небо Калифорнии стало оранжевым

В результате мощных пожаров небо Калифорнии оказалось закрыто красновато-оранжевой мглой, что продолжается уже несколько дней. В некоторых местах из-за этого необычного явления даже днем так темно, что приходится включать освещение, а в Сан-Франциско автомобили продолжают движение со включенными фарами.

По данным властей, от последствий пожаров этого сезона в США погибли как минимум 12 человек, но возможно гораздо большее количество жертв, поскольку до некоторых районов пока невозможно добраться. Пламя уничтожило 3900 зданий. Сильные пожары полыхают также в штатах Орегон и Вашингтон. Как заявила губернатор Орегона Кейт Браун, 40 тысяч человек должны покинуть свои дома из-за грозящей им стихии. Пять городов в этом штате основательно повреждены огнем.

В конце августа, в Греции лесной пожар достиг развалин города Микены. В свою очередь, в России в июле лесные пожары распространились на площади в 43 тысячи гектаров.