От лесных пожаров небо Калифорнии стало оранжевым

В Калифорнии лесные пожары бьют все рекорды, огонь опустошил площадь в 12 тысяч квадратных километров, погибли как минимум 12 человек. В Орегоне 40 тысяч человек эвакуированы, пишет DW.
Опустошительные лесные пожары на севере Калифорнии, бушующие там с середины августа, распространились на рекордную площадь в 1906 квадратных километров. По данному показателю это самый большой лесной пожар в новейшей истории Калифорнии, сообщили местные пожарные в четверг, 10 сентября.
В борьбе с огнем принимают участие 14 тысяч пожарных, очаги возгорания по ситуации на 10 сентября находились в 29 местах. С начала 2020 года лесные пожары уже опустошили в Калифорнии рекордную площадь в 12 тысяч кв. км. Уже шесть из прошедших за этот период пожаров относятся к числу самых больших в истории штата с 1930 года, когда началось пожарное документирование.
Оранжевое небо над Калифорнией
В результате мощных пожаров небо Калифорнии оказалось закрыто красновато-оранжевой мглой, что продолжается уже несколько дней. В некоторых местах из-за этого необычного явления даже днем так темно, что приходится включать освещение, а в Сан-Франциско автомобили продолжают движение со включенными фарами.
По данным властей, от последствий пожаров этого сезона в США погибли как минимум 12 человек, но возможно гораздо большее количество жертв, поскольку до некоторых районов пока невозможно добраться. Пламя уничтожило 3900 зданий. Сильные пожары полыхают также в штатах Орегон и Вашингтон. Как заявила губернатор Орегона Кейт Браун, 40 тысяч человек должны покинуть свои дома из-за грозящей им стихии. Пять городов в этом штате основательно повреждены огнем.
В конце августа, в Греции лесной пожар достиг развалин города Микены. В свою очередь, в России в июле лесные пожары распространились на площади в 43 тысячи гектаров.