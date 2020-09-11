Продуктовый банк проведет традиционную акцию по сбору продуктов в магазинах по всей Эстонии

Продуктовый банк работает в Эстонии десять лет и занимается сбором продовольствия с целью помочь нуждающимся и обратить внимание общественности на необходимость рационального использования продуктов питания.

В апреле в связи с объявленным чрезвычайным положением Продуктовый банк был вынужден отменить проведение акций. В то же время по сравнению с началом года число нуждающихся в помощи людей увеличилось на 30%.

Самыми востребованными продуктами являются консервы, растительное масло, супы в банках, сухие продукты, хлопья для завтрака, каши, варенья, соки, орехи, изюм и полезные сладости. Пожертвовать продукты можно будет в 49 магазинах по всей стране. Полный список участвующих в акции магазинов можно найти по данной ссылке.