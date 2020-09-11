Рейнсалу: применение химического оружия должно повлечь серьезные последствия

В четверг на открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нервного яда из группы "Новичок".
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, применение химического оружия должно повлечь за собой серьезные последствия. "Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия», - сказал Рейнсалу, призвав Россию к сотрудничеству.
В своем выступлении Эстония также упомянула дело Скрипалей в 2018 году, которое также обсуждалось в Совете безопасности. «К сожалению, это не первый случай, когда Новичок используется против людей, которых Россия считает врагами», - сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.
Несколько других членов Совета Безопасности также осудили случившееся с Навальным.
На заседании Совета Безопасности, посвященном выполнению резолюции 2118 от 2013 года об использовании химического оружия в Сирии, Эстония также раскритиковала неоднократные попытки России поставить под сомнение компетенцию Организации по запрещению химического оружия. Независимые расследования выявили семь случаев применения сирийским режимом химического оружия против людей.
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