Решение правительства: персонал и посетители домов социального попечения должны носить маски

Правительство одобрило решение, которым персонал и посетителей домов социального попечения обязывают носить защитные маски. Ношение масок станет обязательным с понедельника, 14 сентября.
«Сегодня эпидемиологическая ситуация в Эстонии такова, что коронавирус распространяется в первую очередь среди молодых людей и особенно серьезных последствий болезнь в последнее время, к счастью, не имела. Вместе с тем, мы должны сделать все для того, чтобы защитить от COVID-19 самую уязвимую часть нашего населения – пожилых людей, о жилой среде и безопасности которых заботятся другие люди, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Я также призываю всех людей вести себя ответственно, чтобы защитить всех представителей групп риска. Не только пожилых, но и людей с хроническими заболеваниями. Давайте заботиться друг о друга и не дадим вирусу вновь разбушеваться».
Кроме того, члены правительства решили, что снова начнут обсуждать вопросы, связанные с COVID-19, чаще – два раза в неделю. Это означает, что помимо четвергового совещания кабинета с 22 сентября члены правительства начнут собираться и по утрам во вторник.
«Распространение вируса, по сравнению с летом, вновь увеличилось, и правительство считает необходимым для обмена информацией и при необходимости более быстрого реагирования начать обсуждать темы, связанные с COVID-19, в более оперативном режиме, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Важно держать наше общество открытым и функционирующим, при этом быстро и в нужном объеме реагируя в случае необходимости».
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