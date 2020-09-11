В Эстонии почтут память 14 погибших в море разведчиков

В пятницу в 13:00 в порту Курксе в северо-западной Эстонии начнется ставшая уже традиционной церемония поминовения погибших 23 года назад во время учений в море членов разведгруппы Балтийского миротворческого батальона Baltbat.
«Почетный долг Сил обороны — оказывать поддержку членам семей погибших, чтобы энтузиазм, отвага и любовь к родине погибших военнослужащих оставались бы видимой основой нашей современной государственной обороны», - сказал капеллан Первой пехотной бригады, капитан Пеэтер Паэнурм.
По его словам, ему как капеллану важно также поддерживать контакт с семьями погибших в Курксе, капитан Паэнурм составил книгу с описанием биографий 14 эстонских солдат-разведчиков.
В церемонии в пятницу примут участие командир разведроты Скаутского батальона Первой пехотной бригады, капеллан Пеэтер Паэнурм и капеллан Тынис Карк.
11 сентября 1997 года разведвзвод миротворческого батальона попытался форсировать пролив Курксе между островом Пакри и материком. В штормящем море, без точной карты и в холодной воде взвод из 22 солдат отклонился от курса, молодые люди выбились из сил и 14 человек из них утонули.
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