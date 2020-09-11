Вспышка коронавируса в детском саду: заболели и дети, и взрослые
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 845 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось девять, в Тартумаа — четыре и в Вырумаа — один новый случай. Еще в двух случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 16 новых случаев в Харьюмаа (15 в Таллинне) в одном случае вирус был привезен из Великобритании, в четырех случаях болезнь передавалась посредством рабочих или семейных контактов, в одном случае речь идет о заражении в детском саду. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
В двух случаях, установленных в период с 9 по 10 сентября, заражение связано с детским садом и в четырех случаях вирус распространялся через рабочие или семейные контакты.
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Добавилась вспышка в детском саду: заболели семь человек, из них три ребенка и четверо взрослых (три воспитателя/помощника воспитателя и один родитель).
Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 921 человека, из которых заразились 169.
В Ида-Вирумаа добавилось девять новых случаев. В семи случаях заражение произошло при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства еще двуз случаев устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте). С британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, связаны 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения. На сегодняшний день со вспышками на рабочих места №1 и №2 связаны по семь человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 442 человека, из которых заболели 64.
Что касается Тартумаа и Вырумаа, то речь идет о близких контактакхс другими инфицированными. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (18 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 305 человек, из которых 35 больны.
В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 35 человек, из которых заболели девять.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются 13 человек
По состоянию на утро 11 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 13 человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек. За сутки никто не был выписан.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2233 пациента. Из них истории болезни 1 701 человека завершены (76,2%), у 532 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 21,27.
Всего в Эстонии сделано почти 168 000 первичных тестов, из них 2632 , т.е. 1,56 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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