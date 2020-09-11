Вспышка коронавируса в детском саду: заболели и дети, и взрослые

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось девять, в Тартумаа — четыре и в Вырумаа — один новый случай. Еще в двух случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 16 новых случаев в Харьюмаа (15 в Таллинне) в одном случае вирус был привезен из Великобритании, в четырех случаях болезнь передавалась посредством рабочих или семейных контактов, в одном случае речь идет о заражении в детском саду. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

В двух случаях, установленных в период с 9 по 10 сентября, заражение связано с детским садом и в четырех случаях вирус распространялся через рабочие или семейные контакты.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Добавилась вспышка в детском саду: заболели семь человек, из них три ребенка и четверо взрослых (три воспитателя/помощника воспитателя и один родитель).

Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 921 человека, из которых заразились 169.

В Ида-Вирумаа добавилось девять новых случаев. В семи случаях заражение произошло при близком контакте с другим носителем вируса. Обстоятельства еще двуз случаев устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших, из них 31 работник и 26 тех, кто был с ними в близком контакте). С британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, связаны 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения. На сегодняшний день со вспышками на рабочих места №1 и №2 связаны по семь человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 442 человека, из которых заболели 64.

Что касается Тартумаа и Вырумаа, то речь идет о близких контактакхс другими инфицированными. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (18 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 305 человек, из которых 35 больны.

В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 35 человек, из которых заболели девять.