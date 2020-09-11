Сегодня, 11 сентября, исполняется 19 лет с того дня, как в США произошла одна из крупнейших трагедий в новейшей истории человечества - группа террористов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых в последствии врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ).

Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, а четвертый упал в поле на юго-западе Пенсильвании. Погибли несколько тысяч человек, напоминает Русский TVNET.

Годы идут, а мир все еще не может и вряд ли когда-нибудь будет в силах оправиться от этого страшного теракта.

Злополучные события того дня

В 2001 году 11 сентября мир будто замер. Это ощущалось и на нашей стороне земного шара, когда все, затаив дыхание, в полном ужасе смотрели на экраны телевизоров, вслушивались в то, что говорили по радио.

Первый самолет врезался в северную башню ВТЦ в 8:46 по местному времени. В Эстонии на тот момент на часах было 15:46.

Самолет протаранил здание до середины, в результате чего вспыхнул огромный пожар, основательные клубы дыма поднялись в небо из поврежденной башни. К сожалению, спастись смогли лишь те, кто в момент столкновения находился ниже 93-го этажа, остальные же оказались в ловушке.

Главные американские телеканалы, в том числе ABC и CNN, тут же прервали трансляцию своих передач и начали вести репортажи с места событий. О случившемся узнал весь мир.

Через 17 минут - в 9:03 - на глазах у телезрителей другой самолет влетел в южную башню ВТЦ. Лайнер врезался в здание между 78-м и 85-м этажами. В башне началась эвакуация сотрудников, которые в момент столкновения находились ниже 78-го этажа.

Те люди, которые оказались на этажах выше места столкновения, в надежде спасти свою жизнь стали подниматься на крышу южной башни.

Оказавшись в фактически безысходном положении, отчаявшиеся заложники ситуации стали выпрыгивать из горящих зданий - таких было от ста до 250 человек. Кадры с падающими людьми транслировались американскими телеканалами.

Галерея: теракт 11 сентября 2001 года

Спустя полчаса с того момента, как второй самолет протаранил южную башню ВТЦ, третий самолет врезается в западное крыло здания Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона.

Незадолго до трагедии в этом крыле был проведен ремонт, большинство офисов в нем на тот момент пустовали.

В результате столкновения погибли 64 человека на борту самолета и 125 человек, которые находились в здании Пентагона.

Между тем четвертый захваченный террористами самолет так и не долетел до своего пункта назначения. Предположительно, его планировалось направить в Капитолий или Белый дом. Однако пассажиры самолета и члены экипажа путем голосования решили организовать бунт и вернуть управление над воздушным судном.

Находившиеся в кабине пилота террористы стали специально раскачивать самолет, чтобы еще больше запугать пассажиров.

В конце концов один из террористов - ливанец Зияд Джаррах - повернул штурвал до упора, и самолет вошел в штопор, вследствие чего лайнер упал в поле в Пенсильвании, недалеко от Шанксвилла.

Отметим, что из пассажиров, находившихся на борту всех четырех самолетов, именно погибшие в результате четвертого столкновения успели сделать 35 звонков по «аэрофону» и два - по мобильному телефону, чтобы сообщить о происходящем своим родным и близким.

Всего 11 сентября 2001 года жертвами терактов стали 2977 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида».

Галерея: в Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 9/11

До суда остался год

Все 19 террористов, участвовавших в захвате самолетов, погибли в день теракта. Однако суд по делу 9/11 все же состоится, и произойдет это спустя почти 20 лет после трагедии - в начале 2021 года, отмечает The Guardian.

Приговор планируется вынести пяти людям, все они содержатся в Гуантанамо - это тюрьма, куда в основном помещают обвиняемых в терроризме. Среди них есть и Халид Шейх Мохаммед, который считается главным организатором теракта 11 сентября.

Первые обвинения всем пяти террористам были выдвинуты в 2008 году, а в 2012-м на военной базе в Гуантанамо начались процессуальные действия, однако следствие продвигалось с черепашьей скоростью. Было проведено более 30 досудебных слушаний, бесконечно возникали разногласия, связанные с судебным процессом.

За это время умерли очевидцы, адвокаты постарели, а нервы родственников погибших сильно потрепали.

Все пять заключенных в Гуантанамо организаторов теракта обвиняются в терроризме, угоне самолетов, убийстве почти 3000 человек и предоставлении логистической поддержки террористам, находившимся на борту захваченных самолетов. Обвиняемым вполне может грозить смертная казнь.

Для каких целей служил Всемирный торговый центр до 11 сентября?

Комплекс Всемирного торгового центра находился на Манхэттене и состоял из семи зданий, которые главным образом служили как офисы и коммерческие площади. В 70-х годах XX века, когда были открыты башни-близнецы, они стали самыми высокими зданиями в мире, достигнув почти 400-метровой высоты.

Галерея: теракт 11 сентября

Был ли это первый теракт в истории высоток Всемирного торгового центра?

Нет. В 1993 году террористы на подземной стоянке Всемирного торгового центра взорвали взрывчатку, размещенную в грузовике. Волна взрыва достигла седьмого этажа башни, убив шесть и ранив более тысячи человек. Башни сумели выдержать взрыв и выстоять.

Позднее власти США арестовали террористов, ответственных за взрыв.

Сколько потребовалось времени, чтобы найти Усаму бен Ладена?

Несмотря на то, что за голову террориста была объявлена награда в размере 25 миллионов долларов, США потребовалось десять лет, чтобы выйти на его след. Бен Ладен считается главным организатором теракта 11 сентября.

2 мая 2011 года американский спецназ напал на частный дом Усамы бен Ладена и убил лидера террористов.

Что сейчас находится на месте башен-близнецов?

В месте, где располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра, сейчас находится Национальный мемориал и музей 11 сентября, а также 540-метровый небоскреб. Планируется построить и второй небоскреб, и они оба образуют новый Всемирный торговый центр.

Галерея: мемориал 11 сентября

Как изменилась Америка после 11 сентября?

Теракты 11 сентября значительно повлияли на отношение как США, так и других стран Европы и мира к терроризму и мерам безопасности в аэропортах и самолетах. В США был создан особый департамент, ответственный за безопасность полетов.

«Сейчас мы фокусируемся на угрозах терроризма и на их предотвращении значительно больше, чем перед 11 сентября», - сказал эксперт национальной безопасности Даниэль Баймен.

Возможен ли подобный теракт сейчас?

Не исключено, что подобный теракт может произойти и в наши дни, однако такая вероятность очень мала. Службы безопасности США развили коммуникацию с другими странами, уделили большое внимание туристам и сотрудничают с мусульманскими общинами страны, поэтому организовать столь масштабный теракт в Америке было бы очень сложно.