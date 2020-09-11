Число авиапассажиров упало более чем на 90 процентов

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Биргитты Оямаа, закрытие государственных границ во время чрезвычайной ситуации затронуло все виды транспорта. «Больше всего сократилось количество пользователей воздушного и морского транспорта, там, где совершается много международных перевозок, которые сейчас отменены», - отметила Оямаа в пресс-релизе.

Количество пассажиров автобусов упало до 17 млн, а это означает, что количество пассажиров автобусов уменьшилось на 58 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество пассажиров сократилось на 96 процентов в международных перевозках, на 69 процентов во внутренних заказных перевозках, на 61 процент на городских маршрутах, на 58 процентов на междугородных маршрутах и на 35 процентов в уездах и волостях.

Численность пассажиров по железной дороге снизилось на 55 процентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составило 978 000. Поскольку государственная граница Эстонии с Россией была закрыта, международные пассажирские перевозки по железной дороге отсутствовали.

Морским транспортом воспользовались 765 200 пассажиров, что на 71 процент меньше, чем годом ранее. На международных маршрутах пассажиров было на 329 тысяч, или на 82,5 процента меньше. На основных внутренних маршрутах перевезено 408 900 пассажиров, что на 43 процента меньше. Внутренним водным транспортом воспользовались 5700 пассажиров, что вдвое меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Самый больший спад в пассажирских перевозках произошел на воздушном транспорте. Эстонские авиаперевозчики перевезли 15 900 пассажиров, что на 91 процент меньше, чем во втором квартале прошлого года.