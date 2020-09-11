«Наши слова сильнее слезоточивого газа»: жителей Эстонии призывают подписать открытки для белорусов

В воскресенье в парке Таммсааре в Таллинне можно будет написать слова поддержки на открытках, которые будут отправлены арестованным и репрессированным белорусам.
Со дня выборов прошел месяц, день, который поделил Белоруссию на «до» и «после», сообщили в пятницу BNS организаторы мероприятия, которые назвали этот месяц 31 днем страха, 744 часами ожидания, 2678 400 секундами, полными надежды.
«В этом нет ничего нового для белорусов: карательный режим - это колосс на глиняных ногах насилия и репрессий. Прошло 26 лет. Однако сотни заключенных и задержанных - шок даже для этого времени. 7000 задержанных и краткосрочно заключенных, 450 случаев пыток, 23 политзаключенных и шестеро пропавших без вести»,- заявили организаторы, по словам которых, все эти люди нуждаются в моральной поддержке и сигналах, что они не одиноки в мирной борьбе с насилием и ложью. Поэтому организаторы приглашают всех желающих в парк Таммсааре подписать открытки с добрыми словами.
«Поскольку наши слова сильнее слезоточивого газа, ручки могут быть намного эффективнее молотков. Мы помогаем белорусскому народу в это непростое время!» - заявили Петра Лизавета Малюкевич и Ксения Гладенькая.
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