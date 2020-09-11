Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 28 млн человек

По данным университета, число инфицированных составляет 28 174 590 человек, умерли 909 672 человека, выздоровел 18 849 981 заразившийся. Больше всего случаев заражения (6 397 227) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 562 414) и Бразилия (4 238 436). В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 051 874 случая заражения, выздоровели 868 107 человек, умерли 18 365.

При этом многие из переболевших коронавирусом по всему миру столкнулись с долгосрочными проблемами со здоровьем, включая головные и сердечные боли, проблемы с памятью и повышенную утомляемость. Американские блогеры уже прозвали выживших "дальнобойщиками": как лечить "послевирусные" симптомы, врачи пока что не знают.

Абсолютно все переболевшие заявили, что продолжают испытывать быструю утомляемость и постоянную усталость. 66,8% рассказали о болях в мышцах, 65,1% - о дыхательной недостаточности, 59% испытывают сложности с концентрацией внимания. 58,5% рассказали о сниженной физической активности, 57,6% жалуются на головные боли, 49,9% - на проблемы со сном, 47,6% испытывают тревожность, 45,6% - проблемы с памятью, 41,9% говорят о приступах головокружения.

До трети пациентов, которым не требовалась госпитализация, не восстановили свой прежний уровень здоровья спустя три недели после того, как им был поставлен диагноз. Всего респонденты отметили 98 различных последствий для здоровья после COVID-19. Среди них есть и такие, как шум в ушах, судороги, вспышки или плавающие точки в зрении, ночная потливость, боль в руках и ногах.

Однако врачи заявляют, что симптомов, испытываемых переболевшими коронавирусом, недостаточно для новой госпитализации, и при этом не знают ни причин долгосрочных последствий коронавируса, ни способов их лечения. Одна из гипотез заключается в том, что вирус сохраняется в организме в той или иной форме, вызывая постоянные проблемы. Другой заключается в том, что коронавирус заставляет иммунную систему работать в полную силу, даже после того, как острая инфекция проходит. Но на данный момент неясно, какая теория верна, и почему одни пациенты выздоравливают за несколько дней, а другие страдают месяцами.