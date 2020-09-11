В октябре можно вновь ходатайствовать о пособии на покупку электромобиля

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что проведенный в начале года первый тур вызвал большой общественный интерес, поэтому было решено провести еще один. Запланированный на весну тур приема ходатайств пришлось отложить из-за чрезвычайного положения на осень, на вторую половину октября.

«Мы пересмотрим условия предоставления ходатайства и перед тем как объявлять второй тур, сообщим об этих условиях. Бюджет второго тура меньше предыдущего, поскольку не предполагается поддерживать те предприятия и тех покупателей, которые уже получили такие пособия в первом туре», - пояснила заведующая отделом климата Министерства окружающей среды Гетлин Денкс.

В рамках второго тура приема ходатайств пособия будут выделяться на покупку новых автомобилей категорий M1 и N1. Стоимость нового электромобиля может достигать 50 000 евро без налога с оборота. Приобретенный с помощью пособия автомобиль в течение четырех лет должен проехать не менее 80 000 километров, из них по меньшей мере 80% - в Эстонии.

В рамках первого тура о получении пособий ходатайствовали покупатели 232 новых электромобилей. Общая сумма выделенных пособий 40 предприятиям и 15 частным лицам составила 1,16 млн евро.