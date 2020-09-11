Погиб от осколка в сердце: найденные в Ида-Вирумаа останки красноармейца передали российским дипломатам

Останки бойца поисковики передали российским дипломатам в Генеральном консульстве РФ в Нарве, после чего службу совершил епископ нарвский и причудский Лазарь. На церемонию пришли представители нарвских организаций ветеранов, малолетних узников концлагерей, блокадников и российских граждан.

Генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков рассказал, что дипломаты сегодня же перевезут останки через границу, а на российской стороне их уже ждут представители администрации Смоленской области. В Ивангороде также запланирована торжественная церемония, в которой погибшему будут отданы воинские почести.

“Сегодня Великая отечественная война для Ивана Захаровича заканчивается, он отправляется на свою малую родину, где будет также с почестями упокоен”, - сказал генеральный консул.

Передаче останков также помогли Эстонский военный музей имени генерала Лайдонера, сотрудники которого оформляли документы на вывоз останков, и администрация Ивангорода.

Иван Захарович Артемьев погиб в возрасте 20 лет 1 августа 1944 года в Ида-Вирумаа. В российской базе данных “Память народа” есть документы о его награждении и донесение о потерях, где его вышестоящий командир написал, что старшина Артемьев был убит. Его останки поисковики обнаружили 2 марта 2020 года.

При погибшем была найдена медаль "За отвагу". Благодаря помощи Всероссийского информационно-поискового центра по номеру медали за сутки удалось не только узнать имя бойца, но и найти его родственников. Оказалось, что в городе Демидов Смоленской области у него есть три племянницы, племянник, четыре двоюродные внучки, двоюродный внук и правнуки. Ежегодно родные Ивана Захаровича проходят с его фотографией в строю "Бессмертного полка" по улицам Демидова.

“Большой неожиданностью для нас стало, что в ходе поисковых работ у Ивана Захаровича был найден полный комплект документов, - рассказал Андрей Лазурин на церемонии в Генконсульстве. - В практике нашей организации - а мы работаем с 2004 года - это первый такой случай”.

После того, как пакет с документами вскрыли, осторожно расклеили слипшиеся страницы, оказалось, что многие надписи на документах можно разобрать. Здесь были комсомольский билет, красноармейская книжка, текст воинской присяги и временное удостоверение на медаль “За отвагу”, которую он получил еще будучи сержантом.

Поисковики нашли вместе с останками также котелок, кружку и редкий “бронежилет”. Погибший красноармеец был одет в бронированный нагрудник производства ленинградского завода им. Фрунзе, какие обычно носили бойцы штурмовых инженерно-саперных батальонов. Панцирь закрывал только грудь и живот, но не спину. Как рассказал Андрей Лазурин из Front Line, поисковики поначалу тоже решили, что нашли останки бойца штурмового батальона, но оказалось, что Иван Артемьев был командиром минометного расчета.

“Он был на передовой, видимо, поэтому надел нагрудник”, - предположил Андрей Лазурин.

По словам Лазурина, старшина Артемьев погиб от осколка, который попал со спины в область сердца и расколол бронированный панцирь изнутри.