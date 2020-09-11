Makita строит в Таллинне крупнейший центр обслуживания и обучения в Европе

По словам директора по продажам балтийского филиала предприятия Имре Раммуля, место для представительства выбирали между Эстонией и Швецией. Эстония показалась более привлекательным вариантом благодаря лучшей логистике и высокой популярности бренда среди местных жителей.

«80 процентов продаваемых в Балтийских странах аккумуляторных инструментов являются производством Makita. В пользовании у жителей Эстонии самое большое количество устройств Makita в мире», - прокомментировал Раммуль.

Кроме склада будет простроен и крупнейший центр обслуживания и обучения Makita в Европе. Это будет место площадью 1000 кв. метров, где люди смогут тестировать новые устройства. Благодаря этому центру доставка будет осуществляться быстрее, а обслуживание устройств - удобнее.