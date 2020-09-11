Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения

На состоявшейся в пятницу пресс-конференции члены кабинета министров подробно рассказали о новых ограничениях на поездки.

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, власти Финляндии решили больше не учитывать уровень заражения коронавирусом для прибывающих в страну по рабочим делам на судах и самолетах из Швеции и Эстонии.

Тем, кому по рабочим делам необходимо путешествовать между Финляндией и Швецией и Финляндией и Эстонией, не надо будет оставаться в карантине или в самоизоляции вне зависимости от показателей заражения коронавирусом в этих странах.

Охисало добавила, что с октября планируется также сократить срок пребывания в карантине (сейчас составляющего 14 дней) для прибывающих из стран и с более высокой степенью заражения.

По словам министра внутренних дел, с 23 ноября в Финляндии предполагается ввести правило, в соответствии с которым от приезжающих из стран, где коэффициент заражаемости выше 25, будут требовать результатов тестов и при необходимости помещать их в карантин, освободиться от которого можно будет только после повторного теста.

Министр транспорта Тимо Харакка пояснил, что тестирование, негативный результат которого может освободить от карантина, должен сам себе организовать прибывающий в Финляндию.

Власти Финляндии в четверг решили, что после 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей.

Портал новостей Yle отмечает, что от туристов, приезжающих из стран с более трудной эпидемиологической ситуацией, будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Справка должна быть сделана максимум за 72 часа до прибытия в Финляндию. После приезда в Финляндию человек должен оставаться на карантине, но если он в течение 72 часов сделает новый тест на коронавирус, то от карантина можно отказаться.