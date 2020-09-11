Латвия хотела бы реформировать Балтийский пузырь

- В чем заключается успех Латвии? Как вам удалось удержать уровень заражаемости коронавирусом на более низком уровне, чем у нас или в Литве (по состоянию на вчерашний день коэффициент заражаемости на 100 000 жителей в течение 14 дней в Эстонии составлял 21,8, в Латвии – 4,3, а в Литве – 15,6 – ред.)?

- Я не думаю, что министр иностранных дел – это тот человек, который может ответить на данный вопрос. Вероятнее всего, наши эксперты-эпидемиологи или медики могли бы ответить лучше.

Но наша собственная оценка заключается в том, что весной мы ввели все ограничений прежде, чем начали появляться реальные случаи, и вирус начал распространяться. В том, что касается весны, мы обнаружили и еще одно небольшое отличие. Ваши школьные каникулы начинаются чуть раньше, чем у нас. Когда мы ввели ограничения, не было так много родителей, которые отправились кататься с детьми на лыжах, или уехали еще куда-то из Латвии. Туристические и иные ограничения, а также закрытие школ произошли до того.

У нас очень агрессивная система тестирования и отслеживания контактов, и жесткие карантинные требования как для тех, кто был в контакте в зараженными, так и для тех, кто возвращается из зарубежных стран, где количество зараженных на 100 000 человек населения в течение последних дней было больше 16.

Весной нам повезло чуть больше, чем вам. У нас не было такой вспышки заражения, как у вас на Сааремаа, что повлияло на весь регион. Но это уже дело историков и медицинских экспертов раскопать, в чем наша схожесть и в чем наше различие, а также какая политика работает, а какая нет.

- Вы участвовали в создании Балтийского туристического пузыря. Теперь ваш коллега – министр здравоохранения Латвии – говорит, что эстонцы и литовцы не выполнили данных тогда обещаний.

- Мой коллега – министр иностранных дел Урмас Рейнсалу – предупредил меня, чтобы я был осторожнее в своих ответах, чтобы не вызвать возникновения правительственного кризиса в Эстонии. (Улыбается.)

Но если говорить серьезно, то мы построили Балтийский туристический пузырь в мае, когда эпидемиологические данные во всех трех республиках были более-менее одинаковые. Тогда было совсем непонятно, сколько еще потребуется времени, чтобы остальной ЕС взял вирус под контроль.

Наши приграничные зоны – как на эстонско-латвийской, так и на латвийско-литовской границах – пострадали тогда очень сильно, поскольку люди месяцами не могли навестить своих родственников, ходить за покупками и делать разные другие дела. Поэтому я считаю, что это было хорошее решение.

Балтийский пузырь работал еще в середине и в конце июня. После открылось Шенгенское пространство, и Балтийский пузырь работать перестал, поскольку открылся весь ЕС.