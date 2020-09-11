Магазины Comarket сменят название

Переход Comarket на новое название будет производиться постепенно, переходный период продлится с октября до лета следующего года. Предложения по Партнерской карте начнут действовать в магазинах после смены названия Comarket на Selver ABC. Переименование магазинов Comarket в Selver ABC на затронет продовольственные магазины Delice и Solaris.

«Наша новая концепция домашнего магазина предлагает качество Selver в масштабе небольшой торговой точки. Для Selver создание формата небольшого магазина является стратегическим и долгожданным шагом – теперь мы сможем предложить клиентам возможность быстро и удобно делать покупки поблизости от дома и экономить свое время», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.

Магазины Comarket будут называться Selver ABC. ФОТО: AS Selver

Ассортимент Selver ABC отличается прекрасным выбором продовольственных товаров и товаров первой необходимости, причем с учетом региональных предпочтений. «В Selver мы учитываем предпочтения и потребности наших клиентов, независимо от размера магазина. Для местных жителей и людей, работающих поблизости Selver ABC будет надежной торговой точкой, в которой можно найти все необходимое и всегда есть что-то особенное. Если в районе магазина расположены в основном офисы, мы уделим особое внимание обеденным предложениям. Selver ABC станет ближайшим к вашему дому магазином, в котором даже в поздний час вы сможете быстро купить желаемые продукты – каждый день свежие», – сказала Кристи Ломп.

До сих пор сеть Selver, основанная на эстонском капитале, не имела отдельной концепции небольшого магазина. Благодаря приобретению Comarket стало возможным создать формат, который явно отличается от действующих сейчас больших магазинов Selver.

Selver ABC станет небольшой торговой точкой, предлагающей продукты питания и основные потребительские товары. Несмотря на меньший, чем в супер- и гипермаркетах ассортимент, он будет состоять из важных для покупателей товаров. Основой концепции магазина служит создание удобного для клиентов места, в котором они смогут быстро и с удобством найти свежие товары и получить компетентное обслуживание.

Магазины Comarket будут называться Selver ABC. ФОТО: AS Selver

Создание Selver ABC означает также расширение выбора товаров и присоединение к крупнейшей в Эстонии программе лояльности Партнерской карты. В магазинах Selver ABC, как и в остальных торговых точках сети, будут действовать все предложения кампаний и бонусы Selver.

27 апреля сеть Selver объявила о заключении с ABC Supermarkets AS договора о приобретении 16 магазинов Comarket, двух продовольственных магазинов Delice и продовольственного магазина Solaris. Сделка вступила в силу 29 мая, когда компания ABC Supermarkets стала дочерним предприятием Selver. С 1 октября предприятие полностью присоединится к Selver AS. Преобразование магазинов Comarket в Selver ABC не повлияет на продуктовые магазины Delice и Solaris, которые сохранят свою концепцию, ассортимент продукции и бренд, оставаясь частью сети Selver. Начиная с весны следующего года Партнерская карта начнет действовать и в продовольственных магазинах Delice и Solaris.