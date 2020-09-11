С полуночи Латвия начнет отправлять жителей Эстонии в карантин

Финляндия и Литва сообщили, что повышают порог заболеваемости с 16 до 25, а это значит, что жители Эстонии, где порог превысил уже отметку в 20, смогут спокойно ездить в эти страны, не отсиживая 14 дней в карантине. Латвия такого решения еще не приняла, поэтому в ночь с пятницы на субботу у южных соседей возобновляются проверки, и приезжающие из Эстонии будут обязаны заполнять декларацию здоровья и отправляться в карантин.