С полуночи Латвия начнет отправлять жителей Эстонии в карантин

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу рассказал о связанных в ростом коэффициентом заражаемости Covid-19 ограничениях на передвижение в регионе, которые будут введены в ближайшее время.
Финляндия и Литва сообщили, что повышают порог заболеваемости с 16 до 25, а это значит, что жители Эстонии, где порог превысил уже отметку в 20, смогут спокойно ездить в эти страны, не отсиживая 14 дней в карантине. Латвия такого решения еще не приняла, поэтому в ночь с пятницы на субботу у южных соседей возобновляются проверки, и приезжающие из Эстонии будут обязаны заполнять декларацию здоровья и отправляться в карантин.
Исключение сделано для жителей Валга-Валка, но при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы своих регионов. В Латвию также будут пускать представителей ряда профессий и учеников, можно будет приехать на свадьбу и похороны, а также проехать через страну транзитом. Однако все это связано с рядом ограничений: например, Латвия вводит обязанность носить в общественных местах маски.
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