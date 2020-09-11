Эстония смягчила ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы

Должны ли приезжающие из стран Европейского союза и Шенгена соблюдать самоизоляцию по прибытии в Эстонию, зависит от того, составляет ли показатель уровня заражения на 100 000 человек в стране, откуда они приехали, более 16. Согласно действующему распоряжению правительства, ограничения на свободу передвижения не начинают применяться, если в стране, откуда приехал человек, кумулятивный показатель заражения за последние 14 дней остается в промежутке с 16 до 17,6 и не увеличился за последние две недели.