Эстония смягчила ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы

На вчерашнем заседании правительство смягчило ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы, подняв показатель уровня заражения COVID-19, начиная с которого в отношении этой категории путешествующих должно применяться требование 14-дневной изоляции, до 25. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября.
Должны ли приезжающие из стран Европейского союза и Шенгена соблюдать самоизоляцию по прибытии в Эстонию, зависит от того, составляет ли показатель уровня заражения на 100 000 человек в стране, откуда они приехали, более 16. Согласно действующему распоряжению правительства, ограничения на свободу передвижения не начинают применяться, если в стране, откуда приехал человек, кумулятивный показатель заражения за последние 14 дней остается в промежутке с 16 до 17,6 и не увеличился за последние две недели.
В соответствии со вчерашним решением правительства, показатель для Финляндии, Латвии и Литвы будет поднят до 25.
Информация о показателях по странам Европы и действующих ограничениях на передвижение находится на домашней странице Министерства иностранных дел.
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