В Таллинне установили пять инновационных пунктов ремонта велосипедов

Пункты ремонта велосипедов с самообслуживанием находятся в Таллинне, в начале тропы здоровья возле Спортивного центра Пирита, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярве-Тарту-Вильянди маантеэ (стоянка ул. Лийваметса), рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой в тренажерном городке возле Хийу Рими, на пешеходно-велосипедной дорожке Нымме-Хааберсти (стоянка Тяхеторни) и в парке Паэ. Пользование пунктами ремонта для всех бесплатно.

Ремонтные пункты, первые в Эстонии, но уже достаточно широко распространенные в других странах Европы, оснащены насосом с универсальным наконечником и манометром, а также всевозможными ключами, комплектами ключей, отвертками и съемниками покрышек для починки велосипеда.

По словам исполнительного руководителя фонда Ало Лыоке, число велосипедистов на улицах и велосипедных дорожках из года в год увеличивается. Но, как и любое другое средство передвижения, велосипед время от времени требует ухода. «Не во всех домах найдутся гаечные ключи, инструмент или насос с нужным наконечником, которые необходимы, чтобы привести велосипед в рабочее состояние. Иной раз из-за отсутствия инструментов велосипед вообще простаивает. В пункте ремонта каждый может осмотреть и привести в рабочее состояние свой велосипед или велосипед членов семьи, прежде чем направиться на тропу здоровья. Если благодаря пункту ремонта хоть некоторые из собирающих сейчас в кладовке пыль велосипедов вновь будут налажены и отправятся в путь, значит, мы свою цель выполнили», - прибавил Лыоке.

Три из пяти установленных пунктов ремонта находятся в районе Нымме, и, по словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, пешеходно-велосипедные дорожки в районе активно используются. «Больше не придется из-за спущенной шины раньше времени прерывать поездку, и можно будет временно вновь подкачать шину, хотя бы для того, чтобы удобнее было доехать до ремонтной мастерской. Пункты обслуживания, установленные рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой Вильянди маантеэ и Китсарёэпа, очень практичны. Можно накачать шины у велосипеда, детской коляски или роллатора. Можно также с помощью различных ключей выполнить мелкий ремонт, например, подкрутить разболтавшуюся педаль или отрегулировать тормоза», - прибавила Шиллис.

Этой осенью пункты ремонта велосипедов установили в Таллинне, но в будущем такие пункты могли бы быть на тропах здоровья и пешеходно-велосипедных дорожках всей Эстонии. Органы местного самоуправления, школы, университеты и даже предприятия также могли бы подумать об установке ремонтных пунктов с самообслуживанием, считают в фонде.

По мнению Лыоке, можно было бы соорудить пункты ремонта и рядом с более популярными велосипедными дорожками – для тех, кто ежедневно ездит на велосипеде на работу и домой. «Возможно, знание того, что при необходимости я смогу по дороге накачать велосипедные шины или выполнить мелкие работы по ремонту, побудит людей ездить на работу не на автомобиле, а на велосипеде», - выразил он надежду.

Фонд «Эстонские тропы здоровья» учрежден в 2005 году предприятиями Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia. На сегодняшний день тропы здоровья оказывают наибольшее влияние на занятия физической культурой и спортом среди населения Эстонии. Всего в Эстонии более 1100 километров используемых круглый год троп здоровья, которые обслуживает команда мастеров из 200 человек, на добровольных началах или в сотрудничестве с самоуправлением. Кроме того, во многих зданиях – школах, офисах, детских садах, больницах – размечено 78 внутренних троп здоровья, по которым ежедневно передвигается более 70 000 человек.