Кремль: заявления о вмешательстве РФ в выборы в США являются фобиями

Ранее сообщалось, что компания Microsoft пришла к выводу о том, что хакеры из России, Ирана и Китая предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США.

"По итогам (президентской кампании 2016 года в США) мы не видели каких-либо вразумительных аргументов, обоснований, которые бы говорили, что какие-то организации, имеющие отношение к РФ, занимались киберпреступностью", - сказал Песков в пятницу, комментируя заявление Microsoft.

"Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации, были какие-то голословные утверждения, этакие фобии, что, когда происходит киберпреступление, то этим обязательно занимаются русские кибермонстры", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Если (заявление Microsoft) выдержано в том же духе, то это низкая квалификация. Если там содержится профессиональная аргументация, то, конечно, стоит к ней прислушаться", - подчеркнул он.

По словам Пескова, разведка США неоднократно ошибалась, и это подтверждалось в ходе различных парламентских расследований, неоднократно она ошибалась, и это признано самими законодателями США на счет вмешательства РФ в выборы. "Потом были сделаны официальные заключения комиссии, что Россия не вмешивалась в выборы", - продолжил Песков, отметив, что к такого рода заявлениям нужно относиться с большой долей толерантности.

Он заявил, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы. "И нам очень не нравится, когда другие пытаются вмешиваться в наши дела", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем Песков отметил, что он не изучал отчет Microsoft, и пообещал дать более подробный ответ по этому поводу позднее.