Титулованная японская футболистка будет играть в одной команде с мужчинами

Она стала первой футболисткой в Японии и одной из очень немногих в мире, кто будет играть наравне с мужчинами, Newsru.

33-летная спортсменка на протяжении трех последних лет выступала в США за "Чикаго Ред Старз", но недавно вернулась на родину, перейдя в "Хаябуса Элевен" на правах аренды. К началу нового сезона она планирует вновь перебраться за океан.

Нагасато начинала карьеру в Японии, а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии.

Yuki Nagasato, a 🏆 @FIFAWWC winner with 🇯🇵 @jfa_nadeshiko in 2011, has signed to play for an amateur men's club! 💪https://t.co/w2MH9axyo0 — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) September 10, 2020

В составе национальной команды Юки провела более 130 матчей и забила 58 мячей, став чемпионкой мира 2011 года, серебряным призером чемпионата мира 2015 года, а также серебряным призером Олимпийских игр 2012.

Нагасато - не первая футболистка, решившая попробовать свои силы в мужской команде. Ранее в этом году футбольная ассоциация Нидерландов разрешила 19-летней Эллен Фоккеме играть за мужской клуб "Фоарут" из четвертого по силе дивизиона страны в рамках пилотной программы по развитию равноправия полов.