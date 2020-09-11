Прибыль госпредприятия Eesti Teed выросла до 760 000 евро

В первой половине года коммерческая прибыль AS Eesti Teed выросла до 760 000 евро, тогда как за тот же период прошлого года убыток предприятия составил 59 000 евро. Доход от продаж компании за шесть месяцев достиг 12,2 миллиона евро, а портфель договоров на этот год составил 25,1 миллиона евро.
По словам председателя правления AS Eesti Teed Андреса Агукаса, компания стала одним из наиболее эффективных предприятий по строительству и обслуживанию дорог в Эстонии. «Мы улучшили взаимодействие своих региональных подразделений и стали значительно более мобильными, чем раньше», - отметил Агукас.
«Мы также смогли лучше комбинировать использование ремонтного и строительного оборудования как в сезон, так и в течение всего года, а также по регионам. Определенное влияние на экономические результаты также оказали снижение акциза на дизельное топливо и более теплая, чем в среднем, зима», - сказал Агукас.
AS Eesti Teed работает в основном на эстонском рынке и занимается строительством и обслуживанием дорог и сооружений, а также производством необходимых для строительства материалов. AS Eesti Teed было создано правительством Эстонской Республики в результате слияния пяти действовавших на рынке предприятий дорожного обслуживания: AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed и AS Saaremaa Teed. В компании работают 226 сотрудников.
Министерство экономики и коммуникаций приняло решение об отчуждении 100% акций AS Eesti Teed и 9 марта инициировало публичный аукцион с начальной ценой 16,9 миллиона евро. Срок подачи предложений для аукциона – 1 октября текущего года.