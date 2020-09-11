Прибыль госпредприятия Eesti Teed выросла до 760 000 евро

По словам председателя правления AS Eesti Teed Андреса Агукаса, компания стала одним из наиболее эффективных предприятий по строительству и обслуживанию дорог в Эстонии. «Мы улучшили взаимодействие своих региональных подразделений и стали значительно более мобильными, чем раньше», - отметил Агукас.

«Мы также смогли лучше комбинировать использование ремонтного и строительного оборудования как в сезон, так и в течение всего года, а также по регионам. Определенное влияние на экономические результаты также оказали снижение акциза на дизельное топливо и более теплая, чем в среднем, зима», - сказал Агукас.

AS Eesti Teed работает в основном на эстонском рынке и занимается строительством и обслуживанием дорог и сооружений, а также производством необходимых для строительства материалов. AS Eesti Teed было создано правительством Эстонской Республики в результате слияния пяти действовавших на рынке предприятий дорожного обслуживания: AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed и AS Saaremaa Teed. В компании работают 226 сотрудников.