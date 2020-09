Прибыль госпредприятия Eesti Teed выросла до 760 000 евро

AS Eesti Teed работает в основном на эстонском рынке и занимается строительством и обслуживанием дорог и сооружений, а также производством необходимых для строительства материалов. AS Eesti Teed было создано правительством Эстонской Республики в результате слияния пяти действовавших на рынке предприятий дорожного обслуживания: AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed и AS Saaremaa Teed. В компании работают 226 сотрудников.