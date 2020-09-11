Паром Finlandia сел на мель в порту Таллинна, понадобилась помощь буксира

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро, Finlandia опоздала из-за сильного ветра и использовала немного другую траекторию для входа в порт. Перед швартовкой паром остановился - видимо, подводная насыпь из песка, созданная гребными винтами, помешала дальнейшему движению.

"Судно на время встало, и буксир был вынужден помочь ему у причала, но ничего опасного в этом не было», - сказала Арро.

Она добавила, что после того, как погода улучиштся, измерители проверят морское дно в порту.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, не получил повреждений и паром. Принадлежащее Eckerö Line cудно продолжит курсировать между Таллинном и Хельсинки.

Сильный ветер также нарушил нормальную работу сухогруза фирмы Tallink Sea Wind, судно не могло пришвартоваться в обычном для него порту Мууга, а было направлено в Старый порт Таллина.