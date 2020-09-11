Картина дня: вспышка коронавируса в детсаду, судьбоносное решение Латвии и открытие эстонских ученых

Вспышка коронавируса в детском саду: заболели и дети, и взрослые

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 845 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Эстонские ученые нашли новый способ выявления шизофрении

Исследование эстонских ученых позволяет еще на шаг приблизиться к определению психических расстройств по биомаркерам, содержащимся в крови. Читать далее...

Латвия хотела бы реформировать Балтийский пузырь

Латвия была бы готова подумать о повышении предельных показателей при отправке в карантин, если бы Эстония и Литва нашли возможность вести единую коронавирусную политику, выяснилось из интервью с латвийским министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом, которое он дал Postimees.

С полуночи Латвия начнет отправлять жителей Эстонии в карантин

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу рассказал о связанных в ростом коэффициентом заражаемости Covid-19 ограничениях на передвижение в регионе, которые будут введены в ближайшее время. Читать далее...

Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения

С конца ноября со справкой об отрицательном тесте на коронавирус в Финляндию можно будет попасть даже из стран «красного» списка, сообщило в пятницу правительство Финляндии. Читать далее...

Эстония смягчила ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы

На вчерашнем заседании правительство смягчило ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы, подняв показатель уровня заражения COVID-19, начиная с которого в отношении этой категории путешествующих должно применяться требование 14-дневной изоляции, до 25. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября. Читать далее...

Автомобильный рынок Эстонии пережил самый большой спад за десятилетие

Автомобильный рынок Эстонии в этом году пережил самый большой за последнее десятилетие спад: в апреле достигув дна падением примерно на 65%, рынок затем немного восстановился, продемонстрировав в июле падение всего на 15%, однако последние августовские результаты снова не обещают ничего хорошего, а общий рост неопределенности может вынудить потенциальных покупателей автомобилей отложить свою покупку на будущее. Читать далее...

Решение правительства: персонал и посетители домов социального попечения должны носить маски

Правительство одобрило решение, которым персонал и посетителей домов социального попечения обязывают носить защитные маски. Ношение масок станет обязательным с понедельника, 14 сентября. Читать далее...

Постпред РФ в ООН не видит оснований расследовать инцидент с Навальным

Резкий обмен репликами по поводу инцидента с Алексеем Навальным произошел между постоянным представителем России в ООН Василием Небензей и его коллегами из Германии, США, Великобритании и других стран в четверг, 10 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященному проблеме применения химоружия в Сирии. Читать далее...

Lux Express временно сокращает количество международных рейсов

С понедельника, 14 сентября, Lux Express будет по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой. Читать далее...