Картина дня: вспышка коронавируса в детсаду, судьбоносное решение Латвии, спад на авторынке пикет велосипедистов

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 сентября.
Вспышка коронавируса в детском саду: заболели и дети, и взрослые
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 845 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат. Читать далее...
Карантин с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 29 стран
С понедельника 14 сентября оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 29 стран Европы. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 "Мы - не помидоры": велосипедисты потребовали для себя более безопасной среды движения
В пятницу днем большое количество велосипедистов собралось в Таллинне на площади Вабадузе возле часов Свободы, чтобы потребовать от городских властей создания более безопасной среды для передвижения. Читать далее...
Исследование в Ида-Вирумаа выявило больных Covid-19 без симптомов
Результаты недавно проведенного мониторинга распространения коронавируса в Ида-Вирумаа подтвердили, что имеется скрытое распространение вируса - три жителя региона переносили болезнь практически без симптомов. Читать далее...
Эстонские ученые нашли новый способ выявления шизофрении
Исследование эстонских ученых позволяет еще на шаг приблизиться к определению психических расстройств по биомаркерам, содержащимся в крови. Читать далее...
Латвия хотела бы реформировать Балтийский пузырь
Латвия была бы готова подумать о повышении предельных показателей при отправке в карантин, если бы Эстония и Литва нашли возможность вести единую коронавирусную политику, выяснилось из интервью с латвийским министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом, которое он дал Postimees.
С полуночи Латвия начнет отправлять жителей Эстонии в карантин
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу рассказал о связанных в ростом коэффициентом заражаемости Covid-19 ограничениях на передвижение в регионе, которые будут введены в ближайшее время. Читать далее...
Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения
С конца ноября со справкой об отрицательном тесте на коронавирус в Финляндию можно будет попасть даже из стран «красного» списка, сообщило в пятницу правительство Финляндии. Читать далее...
Эстония смягчила ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы
На вчерашнем заседании правительство смягчило ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы, подняв показатель уровня заражения COVID-19, начиная с которого в отношении этой категории путешествующих должно применяться требование 14-дневной изоляции, до 25. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября. Читать далее...
Автомобильный рынок Эстонии пережил самый большой спад за десятилетие
Автомобильный рынок Эстонии в этом году пережил самый большой за последнее десятилетие спад: в апреле достигув дна падением примерно на 65%, рынок затем немного восстановился, продемонстрировав в июле падение всего на 15%, однако последние августовские результаты снова не обещают ничего хорошего, а общий рост неопределенности может вынудить потенциальных покупателей автомобилей отложить свою покупку на будущее. Читать далее...
Решение правительства: персонал и посетители домов социального попечения должны носить маски
Правительство одобрило решение, которым персонал и посетителей домов социального попечения обязывают носить защитные маски. Ношение масок станет обязательным с понедельника, 14 сентября. Читать далее...
Полиция продлевает запрет на ночную продажу алкоголя в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Для предотвращения распространения коронавируса полиция продлевает запрет на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях и на предприятиях общепита Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Через неделю полиция совместно с Департаментом здоровья оценит необходимость в продлении этого ограничения. Читать далее...
Умер бессменный руководитель мясокомбината Nõo Тоомас Круустюк
В среду, 9 сентября умер основатель мясокомбината Nõo - бессменный руководитель и крупнейший акционер Тоомас Круустюк. Он руководил мясокомбинатом Nõo с момента его основания в 1992 году. Под руководством Тоомаса маленькое предприятие по производству мясного рулета под Тарту превратилось в крупный мясокомбинат, занимающийся экспортом. Читать далее...
Из Telia уходят клиенты: компания объясняет это агрессивным поведением конкурентов
По оценке мобильного оператора Telia, который в августе шестой месяц подряд терял больше всего номеров мобильных телефонов, на перенос номеров на рынке мобильной связи в первую очередь влияет очень агрессивная работа по продажам некоторых конкурентов. Читать далее...
Постпред РФ в ООН не видит оснований расследовать инцидент с Навальным
Резкий обмен репликами по поводу инцидента с Алексеем Навальным произошел между постоянным представителем России в ООН Василием Небензей и его коллегами из Германии, США, Великобритании и других стран в четверг, 10 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященному проблеме применения химоружия в Сирии. Читать далее...
Lux Express временно сокращает количество международных рейсов
С понедельника, 14 сентября, Lux Express будет по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой. Читать далее...
Строители: новый закон Хельме поощряет использование черной рабочей силы
Укороченные разрешения на работу и более сложные визовые требования только на руку пользователям нелегальной рабочей силы, говорят главы строительных компаний Эстонии о новом проекте закона об иностранцах, предложенном Мартом Хельме. Читать далее...
Четыре страны Европы хотят предложить безвизовый режим для белорусов
Вишеградская группа, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, хочет предложить безвизовый режим для белорусов. Об этом на пресс-конференции после совещания глав правительств «четверки» сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Читать далее..
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