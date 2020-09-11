Вице-канцлер Дмитрий Егоров покидает Министерство финансов

Министр финансов Мартин Хельме похвалил Егорова, отметив, что тот является высококлассным специалистом, досконально знающим свое дело, при этом является конструктивным партнером, ориентированным на лучшие решения, всегда готовым четко и понятно изложить свое мнение со всеми плюсами и минусами. «Желаю ему твердости духи и успехов на новой должности», - добавил Хельме.

Егоров отметил, что работа в Министерстве финансов была всегда увлекательной и разной. «Благодарю всех коллег и как нынешнего, так и прошлых министров за сотрудничество, - сказал он. - Новое рабочее место предлагает отличные возможности приобрести новые знания и опыт в известной международной организации и попробовать внедрить передовые подходы Эстонии к налоговому администрированию в другом месте».

К новой работе Егоров должен был приступить еще в апреле, но вспышка коронавируса затормозила процесс. Теперь Егоров будет резидировать в Вене, управляя в течение следующих двух лет миссией МВФ на Балканах.

С 2001 года Егоров работал в Налогово-таможенном департаменте на различных должностях. С 2014 года приступил к работе в Министерстве финансов. Непосредственно перед назначением действующего правительства полномочия Егорова на должности вице-канцлера по налоговой и таможенной политике были продлены до августа 2024 года.