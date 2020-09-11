От редакции ⟩ Таллинн принимает меры, страна наблюдает

Громом среди ясного неба стал частичный перевод школ на дистанционное обучение. Родители еще не оправились от напряженной весны, когда многим пришлось стать одновременно и швецом, и жнецом, и на дуде игрецом: воспитывать, учить, непрерывно заниматься хозяйством и пытаться каким-то образом работать, чтобы было на что это хозяйство содержать. Шквал негодования обрушился на головы градоначальников, поэтому и мэру Таллинна Михаилу Кылварту на этой неделе пришлось изрядно побегать по редакциям СМИ, чтобы попытаться объяснить необходимость вводящихся в городе ограничительных мер.

Главная из них – уровень заболеваемости коронавирусом на 100 000 человек населения. Как мэр объяснил на пресс-конференции, в момент, когда весной правительство решило ввести режим чрезвычайного положения, тот же уровень заболеваемости составлял 4,2, а сейчас по всей стране он поднялся чуть выше 20, а в столице - перевалил за отметку в 30. Цифры большие, нужно реагировать, хотя со стороны государства нет никаких ясных сигналов, о чем Кылварт не забыл упомянуть, явно обращаясь через СМИ к правительству.

Почему же не реагирует государство? Ответ, очевидно, кроется в количестве людей, которым требуется больничное лечение. Тогда зараженные постоянно поступали в больницы, их были сотни, под аппаратами ИВЛ лежали десятки. Всего от коронавируса умерли 64 человека. А по состоянию на вчера в больницах находились всего 13 человек, – очень долго эта цифра составляла всего семь-восемь – а на ИВЛ был всего один человек. Если тогда в основном болели люди старшего возраста, для которых заболевание коронавирусом смертельно опасно, то сейчас в основном болеет молодежь, которая чаще всего переносит болезнь легко. Тогда боялись перегрузить больницы, сегодня ситуация спокойная, врачи справляются, есть даже возможность заниматься плановым лечением.

То есть никакой угрозы нет? Конечно, она есть, болезнь распространяется и рано или поздно может опять добраться до наших стариков и людей, входящих в группы риска. Мэр Кылварт сказал, что на дистанционное обучение в школах будут отправлять скорее учеников старших классов. Детей с первого по восьмой класс постараются держать в школах до последнего. На двухнедельную-десятидневную изоляцию придется идти только тем, в чьем классе появится ученик с подтвержденным диагнозом. Это уже произошло в пятом классе Таллиннской Ляэнемереской гимназии, где на дистанционку отправлена вся параллель. Зачем такие меры, если дети переносят болезнь легко, а это какой-никакой шанс получить коллективный иммунитет?

Во-первых, в данном случае мэрия явно старается защитить от болезни учителей. Не секрет, что учительский состав Таллинна, да и многих других самоуправлений, – люди среднего и старшего возраста, для которых Covid-19 может оказаться фатальным. Да и в целом, если учителя начнут массово болеть или отправляться на карантин, учебный процесс не просто станет напряженным: он рухнет, поскольку учителя будет невозможно увидеть даже на экране компьютера.

Во-вторых, мэрия пытается защитить родителей, которые могут заразиться от заразившихся детей. Вирус крайне приставучий, остановить его не удается, лекарств и вакцины от него нет. Все это означает, что в глобальном масштабе все намного серьезнее, в том числе и для экономики, чем лопнувшие головы и нервы родителей, которые вынуждены объяснять своим детям школьные предметы.

В-третьих, а об это сказал уже профессор и старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, исследования и опыт показали, что коллективный иммунитет при Covid-19 не возникает. У переболевших либо появляется много антител, которые со временем исчезают, либо их появляется мало, либо - они не появляются вовсе. Последнее, по словам профессора, нужно серьезно изучать, поскольку это важно для вакцины – все ее так ждут, а толку от нее может не оказаться.